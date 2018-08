Kritiki raztrgali Madonno: Namesto da bi govorila o Arethi, si govorila o sebi! #video

Madonna je po poročanju CNN na včerajšnjem glasbenem dogodku v New Yorku nastopila v vlogi podeljevalke nagrade za najboljši videospot leta, hkrati pa so ji organizatorji dodelili tudi čast, da se v svojem govoru pokloni nedavno preminuli kraljici soula Arethi Franklin, ki je pred petimi dnevi umrla za posledicami raka.

Namesto da bi se zahvalila Franklinovi, se je Madonna zahvalila sebi

Pri zadnji nalogi se kraljica popa po mnenju televizijskih gledalcev in uporabnikov družbenih omrežij ni pretirano izkazala. Še več, številni so prepričani, da se je v govoru, ki bi moral biti posvečen Franklinovi, zahvalila predvsem sebi, ne pa pokojni legendarni pevki, ki je v svoji dolgoletni glasbeni karieri prejela kar 18 grammyjev.

Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. Video: YouTube.

Madonna je govor začela z besedami, da je Franklinova pomembno vplivala na njeno glasbo in da je "spremenila njeno življenjsko pot". Nato se je kraljica popa razgovorila o svojih glasbenih začetkih. Z občinstvom je med drugim delila svojo izkušnjo na avdiciji, na kateri je zapela uspešnico Franklinove (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

"Hvala, ker si nam dajala moč. Spoštovanje. Naj živi kraljica."

Po njenih besedah moška, ki sta organizirala avdicijo, nista verjela, "da lahko drobno belo dekle zapoje pesem ene od največjih pevk soula, ki so kadarkoli živele na Zemlji". Kot je dodala, jo je Franklinova vodila na mesto v glasbeni industriji, ki ji pripada še danes. "Aretha, rada bi se ti zahvalila, ker si nam dajala moč. Spoštovanje. Naj živi kraljica," je dejala Madonna.

Aretha Franklin (1942–2018) je v svoji dolgoletni in bogati glasbeni karieri prejela 18 nagrad grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke. Foto: Reuters

Kljub spoštljivi gesti se je na Madonno po dogodku vsul plaz kritik. Uporabniki Twitterja niso skoparili z očitki, da je Madonna izkoristila smrt pevke, da je pred gledalci govorila o lastnem uspehu.

So instead of an actual tribute to Aretha you let Madonna talk about herself for 30 minutes?! @MTV our beautiful black queen deserves better — Rebekah Genice (@rebekah_genice) 21 August 2018

"Namesto resničnega poklona Arethi ste dovolili Madonni, da 30 minut govori o sebi? MTV, naša čudovita temnopolta kraljica si zasluži boljše," je zapisala ena od uporabnic Twitterja.

Pod plazom kritik se je znašel tudi MTV

Ogorčeni uporabniki družbenih omrežjih so poudarjali, da pri Madonninem govoru sploh ni šlo za poklon Franklinovi: "Ta govor sploh nima nobene zveze z Aretho."

Nekateri so bili prepričani, da je Madonna v svojem govoru demonstrirala prevlado belopoltih nad temnopoltimi ženskami: "To ni bil poklon Arethi, ampak monolog o tem, kako je vloga ikonične temnopolte ženske zreducirana na to, da je nekoč pomagala belopolti ženski."

#Madonna is demonstrating a dynamic performance of peak white womanhood. This was not an #Aretha tribute but a monologue on how another iconic Black woman is being reduced to how she helped a white woman. — Anansi (@blaqueerflow) 21 August 2018

Pod plazom kritik se je znašel tudi MTV: "Aretha Fraklin umre. Na MTV se sprašujejo: Veste, kaj bi bilo dobro? Če bi Madonna o sebi govorila deset minut, pri tem pa bi zgolj enkrat omenila Aretho."

So all the black artist they could call to talk about the legacy of the Queen of Soul Aretha Franklin and MTV brought out Madonna to mention Aretha one time in her long ass story???? #VMAs D.I.S.R.E.S.P.E.C.T. pic.twitter.com/9wAmpxH74k — Joy Henry (@joibella19) 21 August 2018

Hkrati so se uporabniki družbenih omrežij spraševali, zakaj MTV časti, da bi se poklonili Franklinovi, ni prepustil temnopoltim glasbenikom in glasbenicam. Televizijska mreža se na kritike v zvezi s poklonom preminuli pevki za zdaj še ni odzvala.