Skakali v Cerkniško jezero, ki je imelo le dve stopinji Celzija #video

Dunking Devils so se lotili novega podviga, ob katerem zaledeni kri − tokrat skoraj dobesedno, saj so skakali v ledeno mrzlo vodo.

Priljubljena akrobatska skupina Dunking Devils tudi pozimi ne počiva. Za najnovejši podvig je izbrala zaledenelo Cerkniško jezero, kjer je postavila rusko gugalnico, v led naredila veliko luknjo in se z gugalnice pognala vanjo.

Poglejte:

Kot so povedali njeni člani, je bila zamisel za ta podvig stara že kakšni dve leti, a so za izvedbo potrebovali idealne pogoje: dolgo obdobje zelo mrzlega, a obenem sončnega vremena. Za varno postavitev ruske gugalnice na ledeni ploskvi so namreč potrebovali led, debel vsaj deset centimetrov.

Foto: Dunking Devils

"Letošnji rekordno mrzel in sončen januar je bil kot naročen za izvedbo tega ledenega podviga," so pojasnili, "med snemanjem je temperatura zraka merila med −8 in +5 stopinjami Celzija, temperatura vode pa se ni dvignila nad dve stopinji."

En cel dan so porabili, da so v ledu naredili dovolj veliko luknjo za varen pristanek v vodi, zjutraj pa jih je pred snemanjem čakalo presenečenje − kjer je bila prejšnji večer luknja v ledu, je do jutra nastal svež, dva centimetra debel ledeni pokrov.

Foto: Dunking Devils

"Zares sem ponosen, da nam je uspelo, pa čeprav nam je vsak skok v vodo dobesedno vzel sapo, in ne zaradi adrenalina," je po podvigu povedal član Dunking Devils Gašper Novak in dodal: "Iz salte pristajati v vodo, ki ima le dve stopinji Celzija, se tudi po mnogih skoki ne navadiš. Vsakič znova sem doživel šok!"

Foto: Dunking Devils

Med snemanjem so se jim pridružili tudi lokalni navdušenci nad plavanjem v ledeni vodi. "Bili smo priča plavanju izjemno pogumnega dekleta pod ledeno ploskvijo iz ene luknje v ledu do druge," so povedali Dunking Devils, "za veliki finale pa je v našem ledenem bazenu plavalo kar deset nadobudnih in na videz na mraz neobčutljivih plavalcev."