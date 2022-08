Shaquille O'Neal je prepričan, da je Zemlja ravna

Nekdanji košarkarski zvezdni Shaquille O'Neal je v preteklosti že večkrat povedal, da je Zemlja po njegovem mnenju ravna plošča, zdaj pa se je o tem znova razgovoril v priljubljeni avstralski radijski pogovorni oddaji The Kyle & Jackie Show, poroča Newsweek.

Voditelja sta ga vprašala, ali so njegove pretekle izjave o tem, da je Zemlja ravna, le šala ali v to resnično verjame. "To je teorija," je izjavil, "učijo nas marsikaj, to je le teorija."

V ravno Zemljo se je prepričal med poletom iz ZDA v Avstralijo

Po tej dvoumni izjavi pa je začel pojasnjevati, da lahko to teorijo podpre z lastno izkušnjo, ko je z letalom iz ZDA pripotoval v Avstralijo. "Letel sem 20 ur in niti enkrat nismo leteli gor ali dol," je pojasnil po poročanju Newsweeka. Ko mu je voditelj omenil, da je iz ZDA v Avstralijo mogoče pripotovati iz obeh smeri, pa je odvrnil: "Še vedno gre za ravno črto."

Foto: Reuters

O'Neal ni prepričan niti v to, da se Zemlja res vrti. "Veste, da pravijo, da se Zemlja vrti? Že 30 let živim ob jezeru in še nikoli nisem videl, da bi se premaknilo levo ali desno," je pojasnil.

Nekdanji zvezdnik lige NBA je o tem, da je Zemlja po njegovem mnenju ravna, prvič govoril leta 2017 v svojem podcastu, še poroča Newsweek. "Res je, Zemlja je ravna," je takrat izjavil, "naše misli lahko manipulirajo s tem, kar preberemo, kar vidimo in kar slišimo. V šoli so nas učili, da je Kolumb odkril Ameriko. Toda ko je prišel sem, so bili tukaj že svetlopolti ljudje z dolgimi lasmi, ki so kadili pipe miru. Kaj nam to pove? Da Kolumb ni odkril Amerike."

Tudi na poti med Florido in Kalifornijo je "vse ravno"

"Ves čas se vozim med Florido in Kalifornijo in vse se mi zdi ravno," je nadaljeval, "ne vozim se gor in dol po 360-stopinjskem naklonu," je strokovno razložil, "poglejte Atlanto in vse te zgradbe. Me hočete prepričati, da je pod nami Kitajska? Kitajska je pod nami? Ni, svet je ravna plošča."

Foto: Pexels

Dodal je, da ga ne prepričajo niti satelitske fotografije, češ da so "narisane in izmišljene".

Newsweek dodaja, da se je v tistem obdobju kar nekaj košarkarskih zvezdnikov javno strinjalo s teorijo, da je Zemlja ravna, kar je sprožilo toliko medijske pozornosti, da se je na novinarski konferenci tekme All Star leta 2017 ob to obregnil celo komisar lige NBA Adam Silver. Dejal je, da sta s Kyriejem Irvingom, enim od košarkarjev, ki so zagovarjali teorijo ravne Zemlje, obiskovala isto fakulteto, in dodal: "Morda je obiskoval druga predavanja kot jaz. Sam sem prepričan, da je Zemlja okrogla."

O'Neal je sicer o svojih "ravnozemeljskih" izjavah leta 2017 pozneje dejal, da se je le šalil. Kaže, da si je medtem spet premislil.

Oglejte si še: