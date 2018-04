Šestletna Blue Ivy že ima stilista in osebnega nakupovalca

Blue Ivy Carter, najstarejša hčerka Beyonce in Jay Z-ja, si je kljub šestim letom že zgradila ime v modni industriji. Malčica ima lastnega stilista, ki je tudi njen osebni nakupovalec.

Družina Carter velja za nekakšno ameriško kraljevo družino. Foto: Cover Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko večino šestletnic oblači njihova mama, za malo Blue Ivy skrbi priznani stilist Manuel A. Mendez. Iz Beyoncejinega menedžementa so potrdili, da je to res njegova funkcija, hkrati pa je tudi dekličin osebni nakupovalec in še Beyoncejin osebni asistent.

A post shared by Manuel A. Mendez (@mmanuelamendez) on Jan 30, 2018 at 12:26pm PST

Mendez naj bi za stil slavne šestletnice začel skrbeti septembra 2013, ko je bila stara komaj 20 mesecev. Od takrat je poskrbel že za precej oprav, zaradi katerih je prejela številne pohvale.

Med vidnejšimi kombinacijami, ki jih je sestavil zanjo, je oprava za prireditev Wearable Art Gala, bel smoking, ki ga je nosila na podelitvi grammyjev, in obleka iz videospota Family Feud svojega očeta Jay Z-ja.

A post shared by Manuel A. Mendez (@mmanuelamendez) on Apr 5, 2018 at 1:17pm PDT

Blue Ivy na Grammyjih. Foto: Getty Images



Blue Ivy, ki naj bi ime dobila po bršljanu z otoka Hvar, kjer sta v času nosečnosti počitnikovala njena starša, se že razvija v pravo modno ikono, saj jo opazijo na vseh dogodkih, kjer se pojavi. Ko si je z mamo ogledala košarkarsko tekmo All Star, so modni poznavalci hitro ocenili vrednost njene torbice: 1.400 evrov.

Zvezdniška malčica s torbico, vredno 1.400 evrov #foto