Se je popzvezdnik v novem spotu ponorčeval iz bivše? #video

Kanadski pevec Abel Tesfaye, bolj znan kot The Weeknd, je trenutno eno najbolj vročih glasbenih imen, vsaka njegova poteza pa zato požanje ogromno pozornosti.

Potem ko se je konec lanskega leta pojavil s povoji, ovitimi okoli glave, kot da bi ravnokar prestal plastično operacijo, je ta teden pokazal še "rezultat" posega. Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri je videti kot žrtev ponesrečenega lepotnega posega ali treh:

V resnici gre za delo mojstrov maske in protetike, ki so mu to podobo ustvarili za videospot za njegov novi singel Save Your Tears. Tega je premierno predstavil v torek in nemudoma sprožil vrsto ugibanj, kaj želi z njim sporočiti.

Najglasnejše so govorice, da se z videom, predvsem pa z groteskno spremembo videza, norčuje iz nekdanjega dekleta, znane manekenke Belle Hadid, s katero se je videval v obdobju od 2015 do 2019.

Ta namreč vztrajno zanika, da bi kdaj obiskala plastičnega kirurga, čeprav se je njen obraz v nekaj letih drastično spremenil:

Nekateri pevčevi oboževalci pa so po drugi strani prepričani, da je pesem namenjena njegovemu drugemu nekdanjemu dekletu, pevki Seleni Gomez. V videospotu namreč nastopa dekle, ki ji je izredno podobno.

Poglejte:

Ne glede na to, komu poje, pa je The Weeknd nedvomno ustvaril še eno uspešnico. Spot je na YouTubu od torkove premiere zbral že več kot 13 milijonov ogledov.

