Rooney se opravičuje družini zaradi veseljačenja s tremi dekleti #video

Wayne Rooney se je opravičil svoji družini in nogometnemu klubu Derby, katerega menedžer je, potem ko so se v medijih pojavile fotografije, na katerih nekdanji angleški nogometaš spi v hotelski sobi, obkrožen s tremi dekleti. Te so ob spečem Rooneyju delale selfije in jih objavljale na družbenih omrežjih.

"Naredil sem napako," je za Sky Sports skesano dejal Rooney in dodal: "Šel sem na zasebno zabavo z dvema prijateljicama in rad bi se opravičil svoji družini in klubu za fotografije, ki so zaokrožile. To si želim pustiti za sabo in iti naprej."

Ob tem je svojemu nogometnemu klubu izrazil hvaležnost, da so mu dali priložnost, da "klub povrne na mesto, kamor spada". "Naredil bom vse, kar je v moji moči, da to storim."

Rooney je zaradi fotografiranja poklical policijo. Foto: Reuters

Policija zaključila primer

Pojasnil je tudi, da je policijska preiskava glede fotografij zaključena, in še enkrat poudaril, da želi to pustiti za sabo. "To je rešeno."

Rooney je sam poklical policijo, ko je ugotovil, da dekleta njihovo druženje brez njegove privolitve objavljajo na družbenih omrežjih. Te so kasneje zaokrožile v javnosti in sprožile govorice, da je Rooney ponovno nezvest svoji ženi Coleen. Ta je v preteklosti možu odpustila že več skokov čez plot.

Kmalu pa so se oglasili tudi starši deklet, ti so se zvezdniku opravičili v imenu njihovih hčerk in dodali, da se sramujejo njihovih dejanj.

