Upokojeni Wayne Rooney si je, kot kaže, pred kratkim privoščil burno noč s tremi 21-letnicami, kar se je končalo tako, da zdaj o tem poročajo svetovni mediji, 35-letni nogometni zvezdnik pa je poklical policijo.

Vse se je začelo, ko se je Rooney v nočnem klubu zabaval v družbi spletne vplivnice Tayler Ryan in njenih prijateljic. Britanski mediji poročajo, da se je z eno od mladenk zapletel že na zabavi, vsi skupaj pa so večer nadaljevali v nekem hotelu v Manchestru.

Policijo poklical, ker je čutil, da ga izkoriščajo

Zabava se je končala v trenutku, ko je nogometaš poklical policijo in dekleta obtožil, da njihovo druženje brez njegove privolitve objavljajo na družbenih omrežjih. Na eni od fotografij je Rooney na stolu, domnevno spi, okrog njega pa so tri gole ženske in delajo selfieje.

Britanski mediji povzemajo izjave Rooneyjevega odvetnika, da ni znano, kdaj so fotografije nastale, prav tako naj ne bi bilo nobenega dokaza, da se je vedel neprimerno. Policijo naj bi zvezdnik poklical zato, ker je čutil, da ga dekleta izkoriščajo.

Ob tem so se oglasili tudi starši deklet, ti so se zvezdniku opravičili v imenu njihovih hčerk in dodali, da se sramujejo njihovih dejanj.

Tudi na družbenih omrežjih so mu nekateri stopili v bran in poudarili, da bi bila to, če bi šlo za opito žensko, ki bi se nato znašla v hotelu s tremi moškimi, ti pa bi ob njej, ko bi spala, delali selfieje in jih objavljali na družbenih omrežjih, povsem drugačna zgodba.

Kaj o vsem tem meni Rooneyjeva žena Coleen, s katero sta pred kratkim praznovala 13. obletnico poroke, ni znano, je pa v preteklosti možu odpustila že več skokov čez plot.