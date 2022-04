Razkošna poroka Brooklyna Beckham in Nicole Peltz #foto

23-letni Brooklyn Beckham in 27-letna Nicola Peltz sta imela konec tedna veliko slavje in zdaj sta uradno poročena. Poročni obred je potekal po judovskih običajih, na 103 milijone dolarjev vrednem posestvu. Zvezdnika sta se zaročila julija 2020, poroko sta načrtovala že dlje časa, a je njune načrte prekrižala pandemija.

Nevesta je nosila romantično obleko modne znamke Valentino Couture z vlečko, ki jo je s pomočjo njenega stilista Leslieja Fremarja izbrala v mesecih pred eno najbolj razkošnih in zvezdniških porok leta.

Poleg izvrstne izdelave je imela obleka tudi osebne podrobnosti: nevestina mati je za svojo hčer dodala zlobno oko kot talisman, skupaj s sporočilom, ki ga je ekipa modne hiše všila v poročno obleko z modro nitjo.

Victoria in David beckham na poroki sina Foto: Profimedia Za prvi ples sta mladoporočenca izbrala pesem Only fools rush Elvisa Presleyja.

Ni presenetljivo, da so na sobotni slovesnosti opazili veliko oblek novopečene tašče Victorie Beckham – nenazadnje tudi tisto, ki jo je nosila sama. Beckhamova je oblekla tudi svojo dolgoletno prijateljico Evo Longorio, pa tudi manekenko Mio Regan.

Poleg Beckhamovih in Perezovih so bili na poroko povabljeni še "Spajsica" Mel C, teniški legendi Serena in Venus Williams, pevec Marc Anthony, igralka Eva Longoria z družino in kuharski chef Gordon Ramsay.

Mama neveste Claudia Peltz je nosila obleko modne hiše Versace.

Mladoporočenca na zajtrku po poroki Foto: Profimedia

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz sta otroka slavnih in premožnih staršev. Brooklyn je najstarejši otrok Victorie in Davida Beckhama, ki imata še 19-letnega sina Romea, 17-letnega sina Cruza in desetletno hči Harper. Nicola izhaja iz premožne ameriške družine, njen oče je poslovnež Nelson Peltz, mati pa nekdanja manekenka Claudia Peltz.

