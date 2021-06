Lil Nas X, ki ne skriva svoje istospolne usmerjenosti, je na nedeljski podelitvi glasbenih nagrad BET dvignil precej prahu, zaradi česar je nanj letelo veliko kritik, pred katerimi se zdaj odločno brani.

Gejevski poljub je zmotil marsikoga, a 22-letni glasbenik se je izrecno odzval na tviteraša, ki mu je očital, da "afriško kulturo izrablja za takšna sra***" ter da naj "spoštuje svoje prednike". Raper, čigar pravo ime je Montero Lamar Hill, mu je odgovoril: "Vidim, da bi se zelo radi pretvarjali, da homoseksualnost ni obstajala v afriški kulturi."

y’all really like to pretend homosexuality didn’t exist in african culture https://t.co/mGmah0CbP9 — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Odzval se je tudi na poziv, naj svoje homoseksualnosti ne kaže v šovu, ki ga gledajo tudi otroci. "Vemo, da si gej, ampak daj se malo umiri," na kar je zvezdnik odgovoril: "To ni moj problem. Raje ne pusti svojim otrokom, da gledajo podelitev, ampak preklopi na otroški program."

that’s not my problem, stop letting ur kids watch the bet awards nigga put on cocomelon https://t.co/VjEOGoOXDq — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Spomin na leto 2003, ko je Madonna poljubila Britney in Christino

Hkrati so prišle tudi številne pohvale, med drugim s strani legendarnega raperja Seana "Diddyja" Combsa, ki je po nastopu v podporo tvitnil: "Lil Nas X je naredil to! Bodi neustrašen!"

Lil Nas X did that!! Be fearless!!! 👏🏿👏🏿👏🏿 — LOVE (@Diddy) June 28, 2021

Nekateri pa so ob tem spomnili na skoraj enak nastop Madonne, Britney Spears in Christine Aguilera leta 2003 na podelitvi nagrad VMA, ko je Madonna najprej poljubila Britney, nato pa še Christino. Takrat so jim številni z navdušenjem ploskali, zato se zdaj sprašujejo, zakaj je poteza Lil Nas Xa kaj drugačna.

Lil Nas X letos ... Foto: Reuters

... ter Madonna, Britney Spears in Christina Aguilera leta 2003. Foto: Reuters

