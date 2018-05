Prvi TV-intervju po napadu v Manchestru: Ariana komaj zadrževala solze

Ariana Grande je prvič po bombnem napadu, ki se je zgodil lanskega maja v Manchestru, gostovala na televiziji. Pevka je bila gostja v oddaji The Tonight Show z voditeljem Jimmyjem Fallonom, v kateri je promovirala svojo novo skladbo No Tears Left To Cry.

22. maja lani se je na koncertu ameriške poppevke Ariane Grande v Manchestru v Angliji zgodil bombni napad, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi, skoraj 60 pa je bilo ranjenih. Med ubitimi so bili tudi otroci. Teroristični napad je izvedel samomorilski napadalec, odgovornost pa je prevzela Islamska država.

Čeprav 24-letna pevka tragičnega incidenta, ki se je zgodil 22. maja lani, ni neposredno komentirala, je v intervjuju komaj zadrževala solze, ko je voditelj Jimmy Fallon pohvalil njeno hrabrost in pogum.

"Nisem te videl že več kot eno leto in nisem te videl že vse od tistega tragičnega dogodka, ki se je zgodil v Manchestru," je mladi pevki rekel voditelj. "Vem, da je vsem težko, tvojim oboževalcem in tebi, vem, da nisi imela nobenih intervjujev, in razumem to." Nadaljeval je z besedami: "Želel sem se ti samo zahvaliti, ker si prišla v oddajo, da si bila tako močna in zabavna, da si po tem šla nazaj v Manchester in imela dobrodelni koncert. To se mi je zdelo res izjemno od tebe. Mislim, da si resnično močna in kul."

Ariana, ki so jo vidno preplavila čustva, je na to odgovorila le: "Hvala, hvala."

Fallon je nato citiral sporočilo, ki ga je mlada pevka delila s svojimi oboževalci, ko je napovedala dobrodelni koncert One Love Manchester (Ena ljubezen Manchester, op. p.), na katerem je zbrala milijone funtov za družine, ki so bile prizadete v napadu.

Ariana je takrat napisala: "Ne bomo pustili, da sovraštvo zmaga. Naš odgovor na to nasilje mora biti to, da stopimo skupaj, si pomagamo, se imamo bolj radi, pojemo glasneje in živimo bolj prijazno in radodarno kot smo prej."

Pevka, ki bo poleti izdala nov album z naslovom Sweetner (Sladilo, op. p.), se je v videu za novo skladbo No Tears Left to Cry Manchestru tudi poklonila. Na koncu videa z ekrana odleti čebela, ki je že dolgo emblem tega mesta, kmalu po napadu pa se je začela pojavljati tudi kot simbol enotnosti in upanja v povezavi s tem tragičnim dogodkom.

Za Ariano je bil to prvi intervju po napadu, saj se je v letu, ki mu je sledilo, redko pojavljala na očeh javnosti. Njen menedžer Scooter Braun je po napadu za medije povedal, kako se je pevka spopadala s posledicami.

Dejal je, da je Ariana trpela zaradi travme in da ji je bilo neizmerno težko, ko je obiskala 19 poškodovanih oboževalcev v manchestrski otroški bolnišnici. "To sta bili najhujši dve uri v najinih življenjih," je povedal Scooter. "Jokala je vse dneve, čutila je vse – vsak obraz, vsako ime je nosila na rokavu. Čutila je vsako čustvo, ker taka preprosto je."

Del Arianinega intervjuja z Jimmyjem Fallonom si lahko ogledate v spodnjem videu.

