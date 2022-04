Princesa, ki se je zaradi ljubezni odrekla vsemu, zdaj dela kot prostovoljka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lansko jesen je pozornost svetovnih medijev pritegnila zgodba japonske princese Mako, ki se je poročila z "navadnim podanikom", ki ga je spoznala med študijem. Zaradi poroke s človekom, ki ni modre krvi, je morala izstopiti iz japonske cesarske družine, ob poroki pa se je odpovedala tudi 135 milijonom japonskih jenov (1,16 milijona evrov) odpravnine.

Dela kot prostovoljka v muzeju

Zdaj 30-letnica in njen mož Kei Komuro živita v New Yorku, kjer je on zaposlen v odvetniški pisarni, ona pa sicer ima delo, a je brez dohodkov. Po poročanju Japan Timesa namreč kot neplačana prostovoljka dela v Metropolitanskem umetnostnem muzeju, kjer sodeluje pri skrbi za tamkajšnjo azijsko zbirko.

Mako in Kei Komuro novembra lani, ko sta se iz Japonske preselila v ZDA. Foto: Reuters

Živita v enosobnem stanovanju na Manhattanu

Japan Times še piše, da z možem živita v manhattanski soseski Hell's Kitchen, tam imata enosobno stanovanje v luksuzni zgradbi, ki ima med drugim lasten fitnes, studio za jogo, spa, simulator za golf, knjižnico in, jasno, vratarja. Za stanovanje naj bi plačevala 4.809 dolarjev oziroma okoli 4.500 evrov na mesec.

Mako in Kei Komuro sta bila zaročena osem let, preden sta se oktobra lani poročila. Ker se v japonski cesarski družini le moški člani smejo poročiti z nearistokratskimi partnericami, se je Mako odrekla nazivu princese, prav tako njeni morebitni sinovi ne bodo pretendenti za cesarski prestol.