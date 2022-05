Princ Harry dvignil majico in sprožil plaz komentarjev

Paparaci so britanskega princa ujeli s privzdignjeno majico, pozorni pogledi pa so ob objavljenih fotografijah ugotovili, da je v zadnjem času nabral nekaj dodatnih kilogramov.

Konec prejšnjega tedna so paparaci v Kaliforniji zadeli svojevrstno terno, uspelo jim je namreč ujeti britanskega princa Harryja (skoraj) brez majice.

Harryja so fotografirali v petek med igranjem pola v klubu v Montecitu, mestu, kjer živita z ženo Meghan in otrokoma. V nekem trenutku je dvignil majico, da bi ga pomočnik namazal z zaščito pred soncem, paparaci pa so nemudoma posneli vrsto fotografij polgolega prinčevega torza.

Ko so fotografije objavili v britanskem tabloidu Daily Mail, znanem po nenaklonjenosti Harryju in Meghan, se je pod člankom vsul plaz komentarjev, da si je Harry v ZDA nabral že kar nekaj dodatnih kilogramov. "Moral bo paziti s hrano, v tem življenjskem obdobju se začnejo nabirati kilogrami," je zapisal eden iz množice spletnih komentatorjev.

Harry se je sicer pred kratkim včlanil v polo ekipo Los Padres, ki jo vodi njegov prijatelj Nacho Figueras, argentinski model in športnik, ki ga kličejo "David Beckham pola". To je sicer šport, ki ga Harry igra že vse svoje življenje, na Otoku ga je redno igral z bratom Williamom, ki pa ga je zdaj v njegovem življenju očitno zamenjal argentinski polo zvezdnik.

Izločena iz družinskega praznovanja kraljičinega jubileja

Razdor med princem in njegovo družino je namreč vse globlji, najnovejši udarec je njihovemu odnosu zadala odločitev, da Harry in njegova žena Meghan ne bosta stala ob kraljici Elizabeti II. ob začetku praznovanja 70-letnice njene vladavine in njenega rojstnega dne. Tako so se v Buckinghamski palači odločili, ker sta se Harry in Meghan leta 2020 umaknila od opravljanja kraljevih dolžnosti. Na balkonu ob kraljici sicer prav tako ne bo njenega sina, princa Andrewa, ki kraljevih dolžnosti ne opravlja zaradi obtožb o spolnih zlorabah.

