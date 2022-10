Pričeska ruske političarke je hit na družbenih omrežjih

Valentina Petrenko je nekdanja ruska senatorka, ki je med letoma 2001 in 2018 v svetu federacije zastopala sibirsko republiko Hakasijo. Prvič je na radar svetovne javnosti in medijev prišla že pred petimi leti, ko so splet preplavile fotografije njene nenavadne pričeske, te dni pa so jo uporabniki družbenih omrežij znova odkrili.

I've been enjoying this Russian politician's hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw — Jimmy Pop (@jimmypop) October 12, 2022

Spletni uporabniki so navdušeni nad njenim nenavadnim videzom, nekateri njeno pričesko primerjajo s pričesko animirane mame Marge Simpson, drugi so prepričani, da bi bila odlična izbira za negativko v kateri od prihodnjih bondiad.

Da njena pričeska priteguje pozornost, se danes 67-letna Valentina Petrenko dobro zaveda. V intervjuju za radio Eho Moskve je že leta 2015 izjavila, da ima tovrstnih vprašanj vrh glave. "Imam pač kodraste lase," je dejala, "včasih si jih spnem z lasnicami, to je vse."

Happy to announce that today i found out about Valentina Petrenko's hair pic.twitter.com/qQQi7CGKON — Daniel Zennon (@dzennon) October 13, 2022

Junakinja drame z ugrabljenimi otroki

In čeprav ji zaradi videza spletni uporabniki pripisujejo vlogo filmske negativke, je Petrenkova prava junakinja, še piše Newseek. V 90. letih je namreč sodelovala pri pogajanju z oboroženimi napadalci, ki so v Rostovu na Donu ugrabili otroke in zanje zahtevali odkupnino. V pogajanjih je teroristom celo ponudila, naj v zameno za otroke za talko vzamejo njo. Ponudba je sicer naletela na gluha ušesa, a se je vse skupaj vendarle izteklo srečno, ugrabljene otroke so izpustili, ugrabitelje so aretirali, Valentina Petrenko pa je za svoje zasluge prejela rusko častno odlikovanje.

