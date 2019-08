Prekletstvo Kennedyjev se nadaljuje: umrla 22-letna Saoirse Kennedy

Tragedija se je zgodila na družinskem posestvu Kennedyjev v ameriškem Massachusettsu, ki pripada babici pokojne 22-letnice, 91-letni Ethel Kennedy. Ta je bila poročena z nekdanjim ameriškim pravosodnim ministrom Robertom F. Kennedyjem, ki je bil brat nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Tja so bili po poročanju tujih medijev nemudoma na pomoč poklicani tudi reševalci, saj je mladi Saoirse Kennedy Hill zastalo srce. Takoj so ji nudili prvo pomoč in jo nato prepeljali v bolnišnico, kjer so jo kasneje razglasili za mrtvo.

Oblasti so sporočile, da preiskava okoliščin njene smrti še poteka in da za zdaj več o primeru ne morejo povedati. Tako tudi o možnih razlogih za smrt niso pristojni organi niti špekulirali. A neuradni viri, ki jih povzemajo tuji mediji, pravijo, da je bil za 22-letnico usoden prevelik odmerek nedovoljenih substanc – čeprav se ne ve, ali naj bi šlo za droge ali za zdravila.

Saoirse je bila vnukinja Ethel in Roberta F. Kennedyja, ki je bil brat nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Foto: Getty Images

Pestila jo je depresija

Mlada Saoirse je namreč pred leti v enem od člankov za šolski časopis, pri katerem je sodelovala, priznala, da se že nekaj časa bori s hudo depresijo in da je celo razmišljala o samomoru, poroča portal People. "Moja depresija se je začela nekje na sredini osnove šole in me bo spremljala vse življenje," je takrat priznala. "Čeprav sem imela razmeroma srečno otroštvo, sem se na trenutke spopadala z občutki globoke žalosti in sem čutila, da na ramenih nosim hudo breme."

Takrat je še razkrila, da se v zares temnih obdobjih skuša znova postaviti na noge tako, da se obkroži s pozitivnimi ljudmi in glasbo. A da se ji kljub temu pogosto dogaja, da sama ostaja na tleh, medtem ko se ji za vse ostale zdi, da zelo lahkotno dihajo.

Saoirse je bila hčerka Paula Hilla in Courtney Kennedy, ki je peta od enajstih otrok Roberta F. Kennedyja in njegove žene Ethel. Courtney in Paul sta se poročila leta 1993 in se štiri leta kasneje razveselila hčerke, nato pa sta se leta 2006 ločila.

Saoirsin oče Paul, po rodu Irec, je sicer kar 15 let preživel v zaporu za zločin, ki ga ni zagrešil. Skupaj s še tremi prijatelji je bil namreč obsojen za bombardiranje, ki ga je izvedla Irska republikanska armada (IRA). Njihova bitka za svobodo in dokazovanje nedolžnosti sta prikazana tudi v filmu In the Name of the Father, v katerem je odigral Daniel Day-Lewis.

Užaloščena družina pripravila izjave za javnost, kjer ni omenjala nobenih težav

Ob nenadni smrti mlade Saoirse je družina Kennedy za javnost izdala ganljivo sporočilo: "Naša srca so strta ob izgubi naše ljubljene Saoirse. Njeno življenje je bilo polno upanja, pričakovanj in ljubezni. Zelo rada je imela svoje prijatelje in družino, še posebej mamo Courtney in očeta Paula, mačeho Stephanie in babico Ethel."

Prav babica Ethel je pripravila še svoje sporočilo ob izgubi vnukinje, v katerem je zapisala, da je svet danes malo manj lep zaradi tragične izgube tako krasnega dekleta, ki si je prizadevalo za človekove pravice ter pravice žensk. "Naša življenje je zapolnjevala s svojo ljubeznijo, smehom in nežno dušo," je med drugim zapisala Ethel in dodala, da jo bodo imeli radi in jo pogrešali za vedno.

Ameriški predsednik John. F. Kennedy z bratom Robertom F. Kennedyjem in Edgarjem Hooverjem v Beli hiši. Foto: Getty Images

Prekletstvo družine Kennedy – resnica ali mit?

Znano politično družino Kennedy sicer že dolga leta spremljajo tragedije, zaradi česar so mnogi začeli namigovati, da nad njimi leži prekletstvo. Celo eden od družinskih članov, senator Ted Kennedy, se je med pričanjem na sodišču zaradi nenavadne prometne nesreče, v kateri je bil udeležen, javno vprašal, ali prekletstvo morda res ni resnično in ne zgolj za lase privlečen mit.

Spomnimo se samo na nekaj tragičnih smrti članov legendarne politične družine. Ameriški predsednik John F. Kennedy je umrl v atentatu leta 1963, enaka kruta usoda je doletela njegovega brata, ameriškega senatorja Roberta F. Kennedyja pet let kasneje.

V nenavadnih nesrečah sta bila udeležena tudi druga dva brata Johna F. Kennedyja. Že omenjeni Ted Kennedy se je leta 1964 zaletel z avtomobilom, ki ga je vozil. V nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo, v nenavadni nesreči pa je življenje izgubila njegova 28-letna sopotnica. Leta 1973 je nesrečo doživel tudi Joseph P. Kennedy. Čeprav je njegova sopotnica trčenje preživela, je ostala hroma.

Smrti ni ubežal niti sin umorjenega ameriškega predsednika, John F. Kennedy mlajši. Skupaj z ženo in svakinjo je leta 1999 tragično preminil v letalski nesreči, za katero se je izkazalo, da je bila kriva pilotova napaka.