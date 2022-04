Poslednjo mis Jugoslavije pridržali zaradi elitne prostitucije

Po navedbah Kurirja so 51-letno Slavico Tripunović, ki so jo leta 1991 okronali za mis Jugoslavije, aretirali v akciji, v kateri so prostost odvzeli tudi Beograjčanki Jeleni Jojić, menedžerju Kaje Ostojić Dušanu Banjacu in vnuku Ere Ojdanića Nikoli Anđeliću.

Tripunovićevo so sicer po privedbi k sodniku za prekrške izpustili in ji izrekli denarno kazen.

Tripunovićeva se je po lepotnem izboru začela ukvarjati z glasbo in si nadela umetniško ime Dajana, po katerem je v javnosti bolj znana. Leta 2009 je bila udeleženka resničnostnega šova Farma, zadnje čase pa se je redko pojavljala v javnosti, še poroča Kurir.