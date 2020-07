Poslanec moral zaradi mačka prekiniti sestanek odbora #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Videokonferenco ministrov britanske volilne enote Ochil in South Perthshire je popestril oranžni mačkon, ki je zmotil sestanek in udeležencem pokazal rep.

Še tako resen pogovor se lahko omehča s pomočjo mačka.

To se je zgodilo na nedavni videokonferenci britanskih poslancev, ko je John Nicolson, predstavnik volilne enote Ochil in South Perthshire, nagovarjal kolege. Nenadoma se je v kadru znašel rep oranžnega mačkona, ki je resnost spremenil v smeh.

"Rojo, daj rep dol," je rekel Nicolson in se nato opravičil poslancem v imenu svojega mačka.

Hišni ljubljenčki med videokonferencami kradejo šov

Sicer pa se zadnje čase, predvsem zaradi pandemije novega koronavirusa, ko večina ljudi dela od doma, redno dogaja, da hišni ljubljenčki ukradejo šov. Na primer psiček vremenarja ameriške televizijske postaje Fox, ki je med napovedjo mirno dremal na majhni sedežni garnituri v ozadju.

Ko so gledalci videli psička, kako brezskrbno spi, medtem ko Evan Andrews napoveduje vreme, so bili navdušeni in začeli na družbenih omrežjih deliti posnetke zaslona. Vse se je začelo na Redditu, kjer je originalna objava zbrala več kot 78 tisoč plusov.

