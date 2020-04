Vremenar postal viralen zaradi najbolj prisrčnega razloga

Prisrčen pa ni bil le speči psiček napovedovalca vremena Evana Andrewsa, temveč tudi to, da je štirinožec spal na majhni sedežni garnituri, kakršno svojim ljubljenčkom kupijo ljubeči skrbniki, ki si za svojega kosmatinca želijo najboljše.

Ko so gledalci videli psička, kako brezskrbno spi, medtem ko Evan napoveduje vreme, so bili navdušeni in so začeli na družbenih omrežjih deliti posnetke zaslona. Vse se je začelo na Redditu, kjer je originalna objava dosegla prek 78 tisoč plusov.

Oglašati so se začeli tudi na Twitterju, kjer so se prav tako zaljubili v prizor, za katerega se številni strinjajo, da ga v teh časih še kako potrebujejo. "Evan, tvoj pes živi življenje, kot ga hočem tudi jaz!" so zapisali med drugim.

Evan je pozneje razkril, da je bilo majhno pohištvo za ljubljenčke sicer darilo in da si ni mislil, da se bodo njegovi kosmatinci tako zaljubili vanj. Evan in njegova žena imata sicer več ljubljenčkov: dva psa, mačko in želvo.

My morning WFH crew! pic.twitter.com/KTFAxL0e4A — Evan Andrews (@EvanAndrewsFox4) April 3, 2020

Best part of WFH? Sharing the family farm! Frederick is a hit! 🐢🐢 pic.twitter.com/MDCdajPz0u — Evan Andrews (@EvanAndrewsFox4) April 2, 2020

