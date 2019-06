Ponosno pokazala obline: "Še nikoli v življenju se nisem počutila tako seksi" #video

Petindvajsetletna Meghan Trainor je nastopila na losangeleški paradi ponosa, kjer je veliko pozornosti pritegnila predvsem z zapeljivo opravo. V njej so namreč njene bujne obline prišle močno do izraza, saj je oblačilo več odkrivalo kot skrivalo.

Zvezdnica, ki je že v svojem prvem hitu z naslovom All about that bass prepevala, da ne bo nikoli videti kot suhljate barbike in da naj se moški, ki to pričakuje od nje, kar pobere, je z izborom oprave za losangeleško parado ponosa znova pokazala, da je ponosna na svojo zaobljeno postavo.

Oblekla je bodi v barvah mavrice, čez katerega je oblekla še svetlikajočega se pajaca.

Vsa oprava je razkrivala njeno golo zadnjico, za piko na i pa je bila Meghan tudi naličena v mavričnih odtenkih.

Zapeljivo opravo je posebej zanjo oblikoval Christian Cowan in zvezdnica se mu je na svojem Instagramu tudi zahvalila. "Hvala lepa Christianu Cowanu, ki mi je po meri oblikoval oblačilo. Še nikoli v življenju se nisem počutila tako seksi," je priznala. V zapisu je še povedala, da je zelo ponosna, ker je bila del dogodka, ki v ospredje postavlja ljubezen in enakost.

Njeni sledilci so niz fotografij z dogodka pozdravili s skoraj pol milijona všečki, v komentarjih pa so izrazili navdušenje nad njeno samozavestjo in ženstveno postavo.

Meghan Trainor na paradi ponosa. Foto: Getty Images

Preberite tudi: