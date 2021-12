Poglejte, kako Madonna, preoblečena v škrata, okrašuje božično drevo #video

Kraljica popa jemlje božične praznike zelo resno. To je dokazala s posnetkom, na katerem ona in njeni otroci, preoblečeni v škrate, okrašujejo božično drevo.

Zadnjo noč hanuke, judovskega praznika, je Madonna skupaj s svojimi štirimi otroki in najnovejšim fantom Ahlamalikom Williamsom okraševala smrečico. To ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bila ob tem vsa družina preoblečena v škrate. Med božičnim obredom so se neskončno zabavali, plesali po dnevni sobi in na glas prepevali pesem Last Christmas.

"Objemimo vse vere in obrede, dokler nas osrečujejo in smo bolj osredotočeni na dajanje kot na prejemanje," je kraljica popa zapisala pod zabavnim posnetkom in dodala: "Mislim, da smo na drevo poškropili preveč umetnega snega. Ampak smo se pa ob okraševanju neverjetno zabavali!"

V družinski obred so vključili celo njihovega psa, ki so mu prav tako nadeli božični kostum. Pevka je na koncu pokazala njihov končni rezultat - jelko, na kateri se bohoti vrsta različnih okraskov, na vrhu smrečice pa stoji angelček.

