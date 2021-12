Nenavadni božični običaji zvezdnikov: od ocvrtih ostrig do konjske vprege

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božični prazniki so pred vrati. Medtem ko večina ljudi v teh dneh postavlja božično drevo in okrašuje stanovanje, imajo nekateri hollywoodski zvezdniki prav posebne običaje. Kaj pravite na ocvrte ostrige, vožnjo s konjsko vprego ali oblečenega oskarja?

Mariah Carey

Kraljica božiča se temu prazniku pokloni v velikem slogu. Praznovanje se začne že 23. decembra, ko si z družino privoščijo vožnjo s sanmi v priljubljenem smučarskem središču Aspen.

"Običajno najamemo enojne ali dvojne sani s konjsko vprego in se podamo na potep po snegu pod zvezdnatim nebom," razlaga pevka. "Zraven vedno pijemo kakav z maslenim žganjem, da nas pogreje, in na glas prepevamo pesmi."

Reese Witherspoon

Kdo potrebuje palčke, če imaš doma oskarja? Zlati kipec, ki ga je igralka osvojila leta 2006, je za božič dobesedno zasut z ljubeznijo. Igralka svojim trem otrokom pusti, da ga oblečejo. "Na glavo mu poveznejo majceno kapo in mu okrog vratu ovijejo majcen šal," je razkrila.

Za božič zelo radi tudi izdelujejo hišice iz medenjakov. "Ena mojih najljubših stvari v tem času je okraševanje hišic z otroki," je povedala, potem pa priznala: "No, prav, večinoma sladkarije predvsem jemo."

David Beckham

Preden se Beckhamova družina namesti pred kaminom in začne odpirati darila, za mizo poslušajo kraljičin govor. "Moja babica nas je zmeraj 'prisilila', da smo poslušali kraljičin govor, in to tradicijo zdaj nadaljujem s svojimi otroki," je povedal eden najbolj obleganih nogometašev.

Kate Hudson

"Prva stvar, ki jo naredimo na božično jutro, je to, da pogledamo, ali je Božiček pustil kaj v nogavicah. Naš Božiček je zelo pameten in zelo zabaven, zato daje odraslim strašansko smešna darila. Tudi mi mu vsakič kaj pustimo," razlaga igralka, ki je mama treh otrok.

Steve Harvey

"Vsako leto k sebi povabim tri sinove, tako kot je to počel moj oče. Skupaj jemo ocvrte ostrige in polnjene zvitke ter srkamo jajčni liker. Mnogim se to ne zdi dobra kombinacija, jaz pa jo obožujem," razlaga priljubljeni voditelj.

Bratje Jonas

Nenavadno pojedino si na božično jutro privoščijo tudi bratje Jonas. Na njihovem božičnem meniju so tamale, testu podobna mehiška poslastica s piščancem in zelenjavo, zavita v bananin list.

"To tradicijo je začela naša mama in zdi se nam tako posebna, ker nas spominja na naše otroštvo. Zato smo jo obdržali. Zelo pomembno je, da imamo tamale za božič," razlagajo slavni bratje.

Gwyneth Paltrow

"Za božič porabim največ časa za kuhanje. Obožujem vonj po kuhanem vinu in sveže pečenem puranu. Z družino praznujemo zelo tradicionalen božič," razlaga igralka in dodaja, da ji njeni otroci zelo radi pomagajo v kuhinji.

"Zlasti moj sin Mojzes zelo rad kuha, je zelo angažiran in ima za kuhanje veliko potrpljenja. Pomaga mi odmerjati sestavine in ubijati jajca. Pri tem je zelo dober."

Lindsey Vonn

Smučarska zvezdnica božično pripravo dobrot vsako leto raje prepusti svojemu bratu Reedu. "Misli, da je profesionalni kuhar, kar zagotovo ni. Ampak radi mu pustimo, da v to verjame. V kuhinji se vedno tako zabavamo."

