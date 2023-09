Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bijou Phillips in Danny Masterson maja letos pred sodiščem, kjer so mu sodili zaradi obtožb o posilstvih. Foto: Guliverimage

Žena igralca, znanega predvsem po vlogi v seriji Oh, ta sedemdeseta, je vložila zahtevo za ločitev, potem ko ga je sodišče pred nekaj dnevi zaradi dveh posilstev obsodilo na najmanj 30 let zapora.

Igralka Bijou Phillips je vložila zahtevo za ločitev od igralca Dannyja Mastersona, poročajo ameriški mediji. Poročena sta bila 12 let in imata devetletno hčerko, za katero Phillipsova zahteva polno skrbništvo.

"Gospa Phillips se je odločila, da v tem nesrečnem času vloži zahtevo za ločitev od moža. Njena prioriteta je njena hči," je sporočil njen odvetnik, "to obdobje je bilo neizmerno zahtevno za njen zakon in družino. Gospod Masterson ji je stal ob strani v najtežjih obdobjih življenja in gospa Phillips potrjuje, da je čudovit oče njuni hčerki."

Mastersona je sodišče v začetku septembra obsodilo na najmanj 30 let zapora, potem ko so ga spoznali za krivega posilstev dveh žensk.