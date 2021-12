Po Beli hiši je zadonela glasba mariačev

"Tako neverjetna čast je ponovno nastopiti v Beli hiši!" je tvitnila 24-letna pevka. Za nastop je izbrala priredbo klasike I'll Be Home For Christmas Binga Crosbyja iz leta 1943. Za živahno spremljavo je poskrbela skupina mariačev. "Z njimi sem se želela pokloniti svojim mehiškim koreninam. Poslušalcem sem želela približati španske melodije in jim pokazati čare mariači glasbe."

Camila Cabello je za ta poseben nastop oblekla rdeč kombinezon in ujemajoče se rokavice. Pika na i so bili živo rdeča šminka in glamurozni kodri. A za mlado pevko to ni prvi tako veličasten nastop. V Beli hiši je prepevala že leta 2016 med prižigom lučk, takrat še kot članica skupine Fifth Harmony.

Letos so poleg nje v Beli hiši nastopili še Eric Church, Jonas Brothers, Norah Jones, Billy Porter ter Andrea Bocelli s svojima otrokoma Matteom in Virginio.

