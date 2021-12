Joe Biden se je razveselil novega družinskega člana

Commander je Bidnov nov pasji prijatelj. Na Twitterju je objavil prisrčen video, na katerem psiček teče po travi s teniško žogico v gobcu, na posnetku pa vidimo tudi ameriškega predsednika, ki mu izreče dobrodošlico in razkaže njegov nov, praznično okrašen dom.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

Prikupen nemški ovčar je že tretji pes, ki se je v času Bidnovega predsedovanja vselil v slavno rezidenco. Predsednik in prva dama, dr. Jill Biden, sta ob vselitvi v Belo hišo s seboj pripeljala svoja dva psa, Champa in Majorja. To je bilo prvič v štirih letih, da je v predsedniški rezidenci živel ljubljenček, in prvič, da je šlo za psa iz zavetišča. Bidnova sta ga posvojila leta 2018.

Commander je prikupen in razigran psiček. Foto: Twitter

Poleti so se poslovili od ljubljenčka Champa

Commander je v hišo prišel šest mesecev zatem, ko je poginil nemški ovčar Champ. Žalostno novico je Biden sporočil 19. junija. "Danes mi je zelo težko pri srcu, saj vam sporočam, da je naš ljubljeni nemški ovčar Champ mirno preminil. Bil je naš zvesti, cenjeni spremljevalec zadnjih 13 let in oboževala ga je vsa naša družina."

Hišo je letos zapustil tudi njun dveletni pes Major zaradi incidenta z ugrizom. Poslali naj bi ga na dodatno usposabljanje, pozneje pa so mu poiskali nov dom, ki bo bolj miren in zanj primernejši. Po poročanju časopisa Times naj bi se družini Biden kmalu pridružila še posvojena mačka.

