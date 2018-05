Pevka razkriva, kako je izgubila 16 kilogramov

Minilo je že nekaj let od takrat, ko je članici priljubljene zasedbe Spice Girls Mel B uspelo shujšati 16 kilogramov in izklesati svoje telo. Na redno vadbo in dietno prehrano prisega še danes, ključ do lepe postave pa se skriva v vsakem od nas, poudarja zvezdnica.

Mel B že dolga leta z rednimi treningi in dietno prehrano vzdržuje vitko postavo. Foto: Getty Images

43-letna Mel B je mama treh otrok. Čeprav so časi, ko je bila članica priljubljene britanske zasedbe The Spice Girl in ko je njena kariera cvetela, že davno mimo, ima še vedno polne roke dela. Plesala je v plesnem šovu ter kot ena od sodnic presojala o usodi mladih pevk in pevcev v dveh sezonah glasbenega šova. Od lani nastopa tudi na Broadwayu v muzikalu Chicago.

Kljub številnim obveznostim in materinstvu pa vedno najde čas tudi za redno vadbo. "Ključ do uspeha se skriva v vas. Ko se enkrat v glavi pravilno naravnate in odločite, da boste nekaj naredili zase, je vse preprosto. Gibanje in zdrava prehrana vam nato prideta v kri," je povedala v intervjuju za Women's Health.

Včasih telovadi le 15 minut dnevno

Pravi, da za izklesano telo, kot ga ima sama, ni treba ure in ure preživeti v fitnesu ali na vodenih vadbah. Sama vstane zgodaj, ko je zunaj še tema in njeni otroci še spijo, telovadi, si pripravi zdrave obroke za čez dan in tako naredi nekaj zase, še preden se dan zares začne. "Kadar mi zmanjkuje časa in energije, pa je dovolj tudi samo 15 minut vaj, ki krepijo osrednji del telesa, torej trebušne mišice. Sama se kar uležem na tla in naredim nekaj trebušnjakov, nekaj vaj za stabilizacijo telesa, ki prav tako krepijo trebušne mišice, včasih uporabim tudi kakšen rekvizit, ki ga imam doma, na primer medicinko," je povedala.

Edini trening, ki ga nikakor ne more zares vzljubiti, pa je joga, priznava. "Res bi rada rekla, da imam rada jogo, a sem pač tip človeka, ki mu bolj ustreza visoko intenzivna vadba. Bolj ko se prepotim, bolje se počutim. Joga je za moj okus malce preveč statična in prepočasna."

Na družbenih omrežjih rada pokaže svoje izklesano telo. Foto: Instagram

Skrbno pazi na prehrano

Že vsa leta pa tudi skrbno pazi, kaj in koliko poje. Zjutraj si pripravi smuti, v katerega doda nekaj kokosove vode in grškega jogurta. Za večerjo si pripravi beljakovinski obrok brez ogljikovih hidratov. "Na vsake toliko pa se seveda morate tudi pocrkljati in narediti kakšen dan premora ter si prvoščiti vse tisto, kar radi jeste," dodaja.

