Pevka Avril Lavinge razdrla zaroko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevka Avril Lavinge je slabo leto po romantični zaroki v Parizu preklicala zaroko s 35-letnim glasbenikom Modom Sunom, ta naj bi novico izvedel na turneji, nad njo pa naj bi bil presenečen. Pevko so že ujeli na večerji z raperjem Tygo, a šlo naj bi le za tesno prijateljstvo.

Pevkin predstavnik je prekinitev zaroke že potrdil za tuje medije, glasbenikov predstavnik pa je dejal, da je novica presenetila tudi Moda Suna: "Bila sta skupaj in zaročena še pred tremi dnevi, ko je odšel na turnejo. Če se je v tem času kaj spremenilo, je to zanj novica."

Kot poročajo viri blizu para, sta si že več časa prizadevala za to, da bi njuna zveza uspela, po več mesecih pa sta zdaj sporočila, da se ne bosta poročila, prav tako naj ne bi bila več par. Razlog za konec zveze naj ne bi bila nezvestoba, poroča ameriški portal TMZ.

Zaročila sta se lani v Parizu

Aprila lani je 38-letna glasbenica na družbenih omrežjih potrdila zaroko z glasbenikom, delila pa je tudi nabor fotografij iz Pariza, ob katerih je zapisala: "Da, ljubim te za vedno."

Avril Lavinge in Mod Sun, čigar pravo ime je Derek Ryan Smith, sta se spoznala na snemanju videospota leta 2020, pozneje pa sta začela razmerje. Nedavno je glasbenik izdal album "God Save the Teen" in na njem kar nekaj pesmi posvetil Lavingovi. Še pred tedni sta se skupaj udeležila podelitve grammyjev.

Če bi se Avril poročila, bi bila to zanjo tretja poroka. Med letoma 2006 in 2010 je bila poročena z Deryckom Whibleyjem, pevcem skupine Sum 41, med letoma 2013 in 2015 pa s Chadom Kroegerjem, pevcem skupine Nickelback.