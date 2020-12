Parodija, ki je šokirala številne Britance #video

Kot so povedali pri televiziji Channel 4, so hoteli z letošnjim tako imenovanim posnetkom deepfake narediti dvoje: poudariti, kako je lahko z omenjeno računalniško tehnologijo realnost povsem izkrivljena in celo neresnična, ter narediti nekaj smešnega ter ljudi spraviti v dobro voljo. Hoteli so opozoriti na to, da je dandanes mnogo informacij lahko vprašljivih in da je produciranje lažnih novic, zahvaljujoč naprednim računalniškim sistemom, lažje in bolj razširjeno kot kadar koli prej.

Letos so namreč pripravili parodijo na kraljičin tradicionalni božični nagovor, pri čemer je bilo zaradi tehnologije deepfake videti, kot da gre res za kraljico Elizabeto II., čeprav jo je v resnici igrala igralka Debra Stephenson.

Lažna kraljica tako med drugim pove, da jo je v letu 2020 razžalostilo to, da sta se Harry in Meghan odločila za družbo Kanadčanov, da je zadovoljna, ker vsaj princ Andrew ostaja ob njej, na koncu pa celo zapleše koreografijo za priljubljeno spletno platformo TikTok. Opozori tudi, da je treba dobro premisliti, kaj od videnega in slišanega na spletu in družbenih omrežjih je resnično in kaj ni.

"To božično sporočilo ima dva dela. Resni del, kjer želimo ljudem sporočiti, da morajo razmisliti o tem, kje dobivajo informacije in ali lahko zaupajo ljudem, ki jim te informacije prinašajo. Po drugi strani pa smo hoteli biti na božični dan tudi zabavni. Hoteli smo pozabavati," pojasnilo televizije Channel 4 navaja portal Fox News.

A številnim Britancem, med njim tudi znanim osebnostim, se letošnja božična parodija ni zdela prav nič smešna. Nekateri so jo označili za neprimerno časom, ki jih preživljamo, in nespoštljivo.

Britanski novinar Benjamin Butterworth je videoposnetek označil za "odbijajoč", urednik portala The Sun Simon Boyle pa je na Twitterju zapisal: "Nisem rojalist, ampak kraljica z božičnim sporočilom vsako leto zadene in javnost jo spoštuje in občuduje. A smešno pametno alternativno sporočilo Channel 4 je milijon milj stran od javnega razpoloženja in niti malo ni tako pametno in smešno, kot mislijo."

Buckinghamska palača se na parodijo televizije Channel 4 za zdaj še ni odzvala.

Preberite tudi: