Sophia Loren po padcu na svojem domu prestala operacijo

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa jo zdaj čaka "kratek proces okrevanja", ki mu bo sledila rehabilitacija.

Igralka je v sredo praznovala 89. rojstni dan. Med njenimi najbolj znanimi filmi sta Poroka v italijanskem slogu in hollywoodska komedija Houseboat. Leta 1962 je prejela oskarja za glavno žensko vlogo za film La ciociara režiserja Vittoria De Sice.

Igralko so sicer ta torek pričakovali v južnoitalijanskem mestu Bari, kjer naj bi postala častna meščanka in odprla že četrto restavracijo s svojim imenom. Na spletni strani verige restavracij so objavili, da so zaradi igralkinega padca odprtje prestavili, še piše dpa.

Leta 1962 je prejela oskarja za glavno žensko vlogo za film La ciociara režiserja Vittoria De Sice. Foto: Guliverimage