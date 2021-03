Ameriški igralec Matthew McConaughey je svojo željo, da bi postal guverner Teksasa, izrazil med intervjujem za podcast The Balanced Voice, ko je na glas razmišljal, kaj bi lahko bila naslednja poteza v njegovem življenju.

"Resno razmišljam o tem, kakšna bi lahko bila moja vloga vodenja. Ker resnično mislim, da imam nekaj kvalitet, o katerih lahko učim in jih delim," je razkril in se ob tem vprašal, kakšno naj bo njegovo naslednje poglavje v življenju.

Ob tem ga je voditeljica podcasta Rania Mankarious hitro vprašala, ali bi bila lahko kandidatura za guvernerja njegov naslednji korak, na kar je odgovoril: "O tem resno razmišljam."

Čeprav še ni javno razkril, na katero politično stran bi stopil, naj bi bil sam republikanec. Foto: Reuters

Želi si ponovno povezati Američane

Mogočo politično kariero je 51-letni oskarjevec prvič omenil v radijskem intervjuju novembra lani, ko je prav tako razmišljal o mogočih kandidaturah v domačem Teksasu.

"To sicer ne bi bilo odvisno od mene, ampak od ljudi," je takrat dejal in nadaljeval: "Takole bom rekel. Politika se mi trenutno zdi slab posel, in ko bo na novo definirala svoj namen, bi me vsekakor zelo zanimala."

Na vprašanje, na katero politično stran bi stopil, republikansko ali demokratsko, se je izognil neposrednemu odgovoru in dejal, da hoče "stati za vrednotami, ki bodo ponovno povezale Američane kot ljudi". Dodal je, da sta obe strani "izgubili zaupanje druga v drugo, kar vodi do tega, da nimamo zaupanja sami vase". To bi lahko po njegovih besedah vodilo do anarhije.

