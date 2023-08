Sin italijansko-irske družine umetnikov se je rodil 17. avgusta 1943 v newyorškem Greenwich Villageu. Z mamo je nato odraščal v bližnji newyorški četrti Little Italy. Že kot najstnik se je pridružil gledališkim skupinam, kasneje pa se je igralske obrti učil na delavnicah za igro pri Leeju Strasbergu in Stelli Adler.

Sin italijansko-irske družine umetnikov se je rodil 17. avgusta 1943 v newyorškem Greenwich Villageu. Z mamo je nato odraščal v bližnji newyorški četrti Little Italy. Že kot najstnik se je pridružil gledališkim skupinam, kasneje pa se je igralske obrti učil na delavnicah za igro pri Leeju Strasbergu in Stelli Adler. Foto: Guliverimage

Dojenčica Gia Virginia Chen-De Niro je prvi otrok, ki ga ima igralec s svojo trenutno partnerico Tiffany Chen.

Z nekdanjo ženo Diahnne Abbott ima 51-letno Dreno in 46-letnega Raphaela. Dvojčka Julian in Aaron, ki sta stara 27 let, sta se rodila, ko je bil v razmerju s Toukie Smith. 25-letnega Sina Elliota in 11-letno hčerko Helen ima z nekdanjo ženo Grace Hightower, s katero sta se po več kot 20 letih zakona razšla leta 2018.

New Yorku je zvest še danes. V mestu, ki nikoli ne spi, ima tudi lastno produkcijsko hišo Tribeca, po terorističnih napadih 11. septembra 2001 pa je ustanovil tudi istoimenski filmski festival.

V svoji dosedanji filmski karieri je De Niro odigral več kot 80 filmskih vlog. Foto: Guliverimage

Odigral več kot 80 filmskih vlog

V svoji dosedanji filmski karieri je De Niro odigral več kot 80 filmskih vlog. Znan je tudi po sodelovanju z Martinom Scorsesejem in velja za enega najvplivnejših igralcev svoje generacije, navaja spletna enciklopedija Wikipedia.

Svoj današnji 80. rojstni dan pa filmska zvezda slavi sredi hollywoodske stavke scenaristov in igralcev, ki že tedne hromi filmski svet v ZDA. Vse do začetka stavke sredi julija je De Niro še stal pred kamero za Netflixovo serijo Zero Day, nato pa so snemanje prekinili. Nadaljevalo naj bi se šele po koncu stavke, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal De Nirov tiskovni predstavnik Stan Rosenfield.

Zaradi stavke slavljenec tudi ne daje intervjujev in ne govori o svojem delu. Prav tako javno ne bo objavil svojih načrtov za praznovanje rojstnega dne, je dodal Rosenfield.

Na filmu se je De Niro po mnenju mnogih najbolje odrezal, ko je igral neprilagojene osebe, pokvarjence in gangsterje. Hkrati je dokazal, da je lahko povsem drugačen. V zadnjih nekaj letih je tako zaigral predvsem v komedijah, kar velja tudi za njegov film Moj fotr (2023).

Z nekdanjo ženo Diahnne Abbott ima 51-letno Dreno, na fotografiji. Foto: Guliverimage

V igralski karieri ni preskočil nobenega žanra

A v svoji dolgi igralski karieri De Niro ni izpustil nobenega žanra. Igral je na primer tako v romantični drami Stanley & Iris z Jane Fonda kot v akcijskem trilerju Vročina z Alom Pacinom in politični satiri Pasji dnevi z Dustinom Hoffmanom.

Vloga boksarja v Pobesnelem biku (1980) je De Niru prinesla doslej edinega oskarja za glavno vlogo. Za to vlogo je treniral v boksarskem ringu in pridobil več kot 25 kilogramov. Pred tem je leta 1975 prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo za upodobitev Vita Corleoneja v mojstrovini Francisa Forda Coppole Boter II. Za to vlogo se je več mesecev učil sicilijanskega narečja.

Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu pa je bila premiera novega Scorsesejevega filma Killers of the Flower Moon, v katerem je De Niro zaigral skupaj z Leonardom DiCapriom. Občinstvo na festivalu je filmu, ki traja skoraj tri ure in pol in govori o umorih v indijanskem rezervatu v Oklahomi leta 1920, namenilo bučen aplavz, ki je trajal več kot devet minut.