Od Severine do Jureta Koširja: slavni, ki letos praznujejo abrahama

Z novim letom so rojstne dneve z okroglo številko 50 začeli slaviti tisti, rojeni leta 1972. Če ste med njimi tudi vi, ste v družbi teh znanih obrazov.

Abrahama mnogo ljudi dočakajo z nelagodjem, češ da so z njim zakorakali že v jesen svojega življenja, spet drugi se ga veselijo, češ da so to – prosto po Avsenikih – najlepša leta.

Kdo pa bo letos okrogli, 50. rojstni dan praznoval med znanimi? Med hollywoodskimi igralkami bodo to Jennie Garth (3. aprila), Jennifer Garner (17. aprila), Carmen Electra (20. aprila), Sofia Vergara (10. julija), Cameron Diaz (30. avgusta) in Gwyneth Paltrow (27. septembra).

Sofia Vergara bo 50. rojstni dan praznovala 10. julija. Foto: Reuters

Med hollywoodskimi igralci bodo med abrahamovce stopili Dwayne Johnson oziroma The Rock (2. maja), Ben Affleck (15. avgusta), Josh Duhamel (14. novembra) in Jude Law (29. decembra).

Od Eminema do Severine

Abrahama se bo slavilo tudi na glasbeni sceni, 50 let bodo med drugim dopolnili frontman skupine Green Day Billie Joe Armstrong (17. februarja), nekdanja članica skupine Spice Girls Geri Halliwell (6. avgusta), nekdanji frontman skupine Oasis Liam Gallagher (21. septembra) in raper Eminem (17. oktobra). 50 let bo 20. aprila dopolnil tudi srbski pevec Željko Joksimović, dan za njim pa hrvaška zvezdnica Severina.

Hrvaška pevka Severina abrahama praznuje 21. aprila. Foto: Ana Kovač

Znani slovenski abrahamovci

Kdo pa bo 50 let dopolnil med znanimi Slovenci? Igralka Janja Majzelj bo okroglih 50 dočakala 18. februarja, 3. marca pa igralka in plesalka Kaja Štiglic, ki je v filmih Poletje v školjki igrala Mileno. 19. maja bo prelomni rojstni dan praznovala komičarka Lucija Ćirović, igralka in pevka Tina Gorenjak jih bo 50 dočakala 8. julija, 16. septembra bo petdesetico praznovala plesalka Katarina Venturini, 31. decembra pa kuharska mojstrica Ana Roš.

8. julija 50. rojstni dan praznuje igralka in pevka Tina Gorenjak. Foto: Marko Vavpotič

24. aprila bo abrahamovec postal naš nekdanji smučarski šampion Jure Košir, dan za njim bo 50 let dopolnil dolenjski humorist Sašo Đukić, dirigent in skladatelj Patrik Greblo bo 50. rojstni dan praznoval 23. maja, glasbenik Davor Božič 5. oktobra, TV-voditelj Andrej Hofer pa 7. novembra.

