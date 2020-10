Obrekljivi bloger v novi knjigi pere umazano perilo

Bloger Perez Hilton (njegovo pravo ime je Mario Armando Lavandeira ml.) se je med najbolj znana imena v ameriškem šovbiznisu prebil v začetku tisočletja. Med bralci je postal priljubljen, pa tudi osovražen zaradi zapisov, v katerih je brez dlake na jeziku, včasih že kar žaljivo, pisal o zvezdnicah in zvezdnikih.

Z mnogimi se je zapletel v javne spore, do drugih je bil zaradi prijateljstva očitno pristranski. Med temi je bila tudi pevka Lady Gaga, s katero je Hilton prijateljstvo spletel, še preden se je prebila med svetovne zvezde. Odnosi med njima so se pozneje skrhali in zdaj bloger v svoji novi knjigi spominov TMI: My Life in Scandal tudi o pevki razkriva umazane podrobnosti.

Kot trdi, ga je Lady Gaga prepričala o tem, da je na svojem blogu blatil Christino Aguilero, ker se ji je zdelo, da jo posnema pri slogu glasbe in oblačenja.

Lady Gaga in Perez Hilton leta 2009:

"Le nekaj mesecev po tem, ko je bila Christina tako prijazna, da je nastopila na moji rojstnodnevni zabavi, sem jo namerno prizadel," piše Hilton, "na blogu sem ji dajal vrsto groznih vzdevkov. To je ena od stvari, ki se jih zdaj najbolj sramujem."

"Zdaj mi je tudi jasno, da me je Gaga izrabljala kot orožje," še piše, "ne le proti Christini, ampak tudi proti svoji drugi konkurenci. Sicer mi ni nikoli neposredno rekla, naj o ljudeh napišem kaj grdega, ampak mi je s pritoževanjem dala vedeti, da bi moral kot njen najboljši prijatelj ukrepati."

Blogerjevo prijateljstvo z Lady Gaga se je končalo leta 2011. On trdi, da zato, ker ji je slava stopila v glavo, ona pa je pred nekaj leti izjavila, da se z njim ni več želela družiti, potem ko je objavil več negativnih zapisov o njenem albumu Born This Way.

Oglejte si še: