Nov udarec za kraljico, umrla ena od njenih najbližjih zaupnic

Potem ko ji je aprila umrl mož, princ Filip, je britanska kraljica Elizabeta II. zdaj doživela še eno izgubo. V starosti 101 leta je umrla njena bližnja sodelavka in dolgoletna zaupnica Ann Fortune FitzRoy, vojvodinja Graftonska.

Vojvodinja je bila dvorna dama, vse odkar je Elizabeta pred skoraj 70 leti postala kraljica, leta 1967 pa je postala še tako imenovana gospodarica garderobe, mistress of the robes, s čimer je bila odgovorna za kraljičina oblačila in nakit.

Sodelavki in prijateljici

Kraljico je pogosto spremljala na uradnih obiskih v tujini, vsa ta leta je veljala tudi za njeno tesno zaupnico, Elizabeta je bila med drugim botra eni od njenih hčerk.

Ann Fortune FitzRoy so opisovali kot "precej elegantno" in "olikano", veljala pa je tudi za izjemno diskretno osebo, govoriti ni hotela niti z uradnimi kraljevimi biografi.

