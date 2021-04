Noseča Meghan Markle po pogrebu princa Filipa prvič opažena v javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjo zvezdo uspešne serije Nepremagljivi dvojec Meghan Markle so fotografirali v sredo, ko je v roki držala sina Archieja, ta bo maja dopolnil dve leti. Na fotografiji je jasno viden nosečniški trebušček.

Potem ko je Harryjeva izbranka prejšnje poletje doživela spontani splav, sta s princem na letošnje valentinovo razkrila, da je Meghan znova noseča. Par pričakuje deklico, rodila se bo letos poleti.

Po njunem odhodu je vzdušje "precej mirnejše"

Medtem pa iz Buckinghamske palače poročajo, da je vzdušje na dvoru po odhodu Harryja in Meghan lansko leto "precej mirnejše". Po poročanju britanskih medijev naj bi vojvoda in vojvodinja Susseška povzročala preveč težav s svojimi zahtevami in željami.

"Ena od glavnih težav s Harryjem in Meghan, ko sta še opravljala kraljeve dolžnosti, je bila, da nista razumela, kako stvari delujejo," je za Mirror povedal vir in dodal, da je, odkar sta se umaknila od obveznosti, veliko znosnejše.

Zakonca sta se iz kraljeve družine uradno umaknila 1. aprila lani in se s tem odpovedala vsem kraljevim dolžnostim in vsem kraljevim pokroviteljstvom različnih organizacij, Harry pa je ostal tudi brez častnih vojaških položajev.

Družina ostala brez treh delovnih članov

Britanska kraljeva družina je v zadnjem letu in pol ostala kar brez treh delovnih članov, poleg Harryja in Meghan še brez princa Andrewa, ki se je zaradi prijateljevanja z zdaj že pokojnim pedofilskim bogatašem Jeffreyjem Epsteinom kraljevim dolžnostim odpovedal novembra 2019.

Princ Charles naj bi se tako v zadnjih mesecih trudil na novo vzpostaviti dinamiko s preostalimi člani, z ženo vojvodinjo Cornwallsko Camillo, sinom princem Williamom in njegovo ženo Kate Middleton, sestro princeso Anne, bratom princem Edwardom in njegovo ženo Sophie.

Charles in William naj bi se po poročanju The Telegrapha v kratkem sestala s kraljico Elizabeto II., s katero bodo razpravljali o prihodnji strukturi kraljevega gospodinjstva ter se posvetovali o določanju števila polno zaposlenih delovnih članov kraljeve družine in njihovih ustreznih delovnih nalogah v prihodnjih dveh generacijah.

