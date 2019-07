Nocoj bo na sloviti plaži Zrće glasbo vrtel Shaquille O'Neal

O'Neal je z zasebnim letalom in v družbi sedmih ljudi v Zadar prispel v nedeljo popoldne, so poročali hrvaški mediji, ki so spremljali prihod 47-letnega nekdanjega športnika. Objavili so tudi več fotografij 216 centimetrov visokega O'Neala z njegovimi oboževalci.

Že O'Nealova pojava bo povzročila izbruh navdušenja, odlično vzdušje na plaži Zrće, znani po zabavah, je zagotovljeno, so zagrebške Sportske novosti danes poročale na svoji spletni strani.

Foto: Getty Images

DJ Diesel, kot je umetniško ime o'Neala, bo avgusta nastopil na več glasbenih festivalih v ZDA, kot so Hard Summer Festival v Los Angelesu, Lollapalooza v Chicagu in Electric ZOO v New Yorku, je poročal Jutarnji list.

Priljubljeni Shaq je s svojimi atraktivnimi igrami za vedno zaznamoval ameriško profesionalno košarkarsko ligo NBA. Bil je štirikratni prvak NBA s košarkarskima moštvoma LA Lakers in Miami. Še med svojo uspešno košarkarsko kariero je bil znan tudi kot ljubitelj glasbe.

Preberite tudi: