Nekoč v udarni postavi Guardiole, danes prodaja luksuzna vozila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaintridesetletni nogometaš Cristian Tello, ki je pred leti veljal za vzhajajočo zvezdo španskega nogometa, danes igra v savdski ligi pod vodstvom Hrvata Slavena Bilića in se poleg tega ukvarja tudi s prodajo luksuznih vozil.

Nogometaš Cristian Tello, ki je bil napadalec Barcelone v času, ko je ta veljala za eno najboljših nogometnih ekip, ki so jih kadarkoli sestavili, in jo je vodil še katalonski strokovnjak Pep Guardiola, od začetka leta igra v klubu Al Fateh v Savdski Arabiji, kjer trenira pod vodstvom slovitega hrvaškega trenerja Slavena Bilića. Ta je po koncu lanske sezone prišel iz Watforda in od začetka nove sezone prevzel arabski Al Fateh, ki se mu je Tello pridružil v začetku letošnjega leta.

Iz Los Angelesa, s katerim je ob koncu lanskega leta osvojil tudi pokal MLS in pri katerem je nastopil zgolj na petih tekmah, se je na arabski polotok preselil kot prost igralec.

Zdi se, da se njegova nogometna kariera spet obrača navzgor

V arabski ligi je Tello, ki je nekoč slovel kot veliki up španskega nogometa, dosegel devet golov na 25 tekmah in zdi se, da se je napadalec po letih, ko se ni uspel uveljaviti v najmočnejših španskih klubih in je njegova karierna pot popolnoma spremenila smer, vendarle našel svojo pravo formo. Tudi v ekipi Bilića velja za enega izmed njegovih glavnih adutov, prav tako pa na visoko uvrstitev v prvenstvu kotira celotno moštvo.

Nogomet ni edina stvar, ki se ji Španec posveča profesionalno

V dosedanjem delu prvenstva v najmočnejši arabski ligi je na devetih odigranih tekmah dosegel pet golov in je drugi najboljši strelec šestouvrščenega Al-Fateha. A nogomet ni edina stvar, s katero se Španec ukvarja profesionalno, saj je pred tednom dni na družbenih omrežjih razkril, da je v katalonskem mestu Terrassa odprl svoj prvi avtomobilski salon in začel z dobičkonosnim poslom.

Med drugim v salonu prodaja luksuzne avtomobile priljubljenih znamk, ki si jih lahko privoščijo predvsem tisti z globljimi žepi. V salonu tako najdemo znamke, kot so Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Mercedes, Porsche in druge, projekt pa je Tello napovedal že pred meseci, prav tako tudi sodelovanje s formulo 1, a zaenkrat tega dela posla še ni uresničil. Poleg tega namerava svoj posel še dodatno razširiti po Španiji.

Leta 2012 se je Tello kot nadvse nadarjeni nogometaš iz mladinske selekcije pridružil članski ekipi Barcelone in imel tudi vidno podporo takratnega trenerja Pepa Guardiole, ki ga je rad vključeval v svoj igralni sistem, a je bila konkurenca v napadu Barce zanj vseeno premočna. Pot ga je po vrsti posoj iz Barcelone vodila še v Porto, Fiorentino, Real Betis, s katerim je maja lani tudi osvojil španski kraljevi pokal, in kasneje v že omenjeno ameriško moštvo LAFC.

Dvaintridesetletni Španec Cristian Tello Herrera je nekaj sezon igral tudi v napadu za udarno postavo Barcelone. Foto: Guliverimage

Preberite še: