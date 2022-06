Nekdanji mož Whitney Houston: zaljubljen v Janet Jackson, spal z Madonno

Bobby Brown in Whitney Houston sta bila poročena med letoma 1992 in 2007. Ona je leta 2012 umrla zaradi prevelikega odmerka mamil, tri leta pozneje pa je zaradi smrtonosne kombinacije opojnih substanc umrla njuna hči Bobbi Kristina.

Bobby Brown in Whitney Houston sta bila poročena med letoma 1992 in 2007. Ona je leta 2012 umrla zaradi prevelikega odmerka mamil, tri leta pozneje pa je zaradi smrtonosne kombinacije opojnih substanc umrla njuna hči Bobbi Kristina. Foto: Reuters

V začetku tedna so v ZDA premierno prikazali dokumentarec o življenju in karieri glasbenika Bobbyja Browna, R&B zvezdnika iz 80. in 90. let ter nekdanjega moža pokojne pevke Whitney Houston.

Kot je povedal, je bil pred Whitney, ki jo je spoznal leta 1989, močno zaljubljen v še eno zvezdnico Janet Jackson. "Kaj me je pritegnilo na njej? Vse. Njen nasmeh, telo, plesni gibi, njen smeh," je v dokumentarcu dejal 53-letni Brown, "rada sva bila drug z drugim, a najina zveza ni trajala dolgo."

Janet Jackson leta 1989 Foto: Guliverimage/AP

Po njegovem mnenju se je zveza s članico glasbene družine Jackson končala, ker ni prihajal iz pravega, dovolj imenitnega okolja: "Ni mogla biti z moškim, kot sem jaz. Prihajam z ulice in njen oče ne bi dovolil, da bi bila s kom takšnim."

Brown je v dokumentarcu izjavil tudi, da je bil v preteklosti zasvojen s spolnostjo in da se je med drugim zapletel z Madonno. "Ali sem spal z njo? Spanja ni bilo," je dejal hudomušno, "ne vem, kako, toda preprosto zgodilo se je."

