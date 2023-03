Nekdanja mis Jugoslavije, ki je poročena s šejkom: V Srbijo grem, ko si zaželim svinjine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbkinja Jelena Bin Drai, ki je postala prepoznavna z nazivom mis Jugoslavije, že deset let živi v Dubaju, kjer je poročena s šejkom Saeedom Bin Draiem, čigar premoženje ocenjujejo na okoli dve milijardi dolarjev.

Par ima danes skupaj štiri otroke, devetletno Asjo, šestletnega Hamdana, leto starega Hilala in dojenčka Rashida. Ker Jelena izhaja iz skromne družine, zdaj pa živi v velikem bogastvu, se pogosto srečuje z žaljivkami in stereotipi, poroča Jutarnji.hr.

Izjavila je, da če bi za vsakim psom, ki zalaja zanjo, vrgla kamen, nikoli ne bi prišla tako daleč. Danes uspešna podjetnica pa se je dotaknila tudi tračev o tem, da živi v haremu. Sarkastično je opisala tudi svoje življenje v Dubaju: "Seveda živim v haremu. Jaz sem povampirjena Hurem. Moj mož je Sulejman Veličastni, to že veste, in na srečo ima še 147 žena, da mi v tej pandemiji ni treba trpeti in ga videvati vsak dan," je povedala Jelena.

Hudomušno je razložila, da ko se ne ukvarja s sultanovimi ženami in ko ji ostane kakšna ura ali dve prostega časa, vodi še zdravstveni sektor, start-up sektor IT-Tech, vrtec in še nekaj podjetij. "Včasih se ukvarjam tudi z otroki, samo da se spomnijo, kdo je njihova mama. Treniram, zvečer pa se sprehajam po plaži, ko mi odklenejo ogrado zlate kletke," še duhovito razloži nekdanja manekenka.

Po njenem prepričanju je uspeh edina stvar, ki je ljudje nikoli ne odpustijo. Žalitve, da se je poročila z muslimanom, nekdanje manekenke ne prizadenejo preveč. Novinarji enega izmed portalov so jo vprašali, ali meni, da je prav zaradi uspeha pogosto tarča kritik, na kar je odgovorila: "Ne vem, kakšen uspeh mislite. Poslovni ali da sem se dobro poročila?"

Za medije je v šali dodala, da se v rodno Srbijo vrne enkrat na leto oziroma ko ji to dopuščajo obveznosti v palači in ko si zaželi prašičjih ušes in repov, a ob tem upa, da teh besed njen mož ne bere.