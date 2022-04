Največje zaslužkarice (in zaslužkar) na TikToku #video

TikTok že dolgo ne velja več za muho enodnevnico med družbenimi omrežji. Ne le, da je za seboj pustil gigante, kot sta Instagram in vse manj priljubljeni Facebook, konec lanskega leta so tehnološki strokovnjaki ugotavljali, da predvsem mladi TikTok uporabljajo pogosteje kot Google in njegova orodja, kot je Gmail.

Strma rast zaslužkov na TikToku

Zato ne čudi, da so najbolj priljubljeni profili na TikToku in ljudje, ki za njimi stojijo, postali izjemno dobičkonosni. Tako dobičkonosni, da jih je pred dvema letoma revija Forbes vključila v svoj nabor lestvic največjih zaslužkarjev. A se je takrat šele dobro začenjalo: skupen zaslužek najbolje plačanih je namreč v letu 2021 zrasel za 200 odstotkov in je znašal 51 milijonov evrov.

Lestvica največjih zaslužkarjev na TikToku se od preostalih Forbesovih seznamov najuspešnejših posameznikov razlikuje predvsem po tem, da na njej vladajo mladostniki, celo najstniki. To so prepoznali oglaševalci, ki jim zdaj ponujajo neizmerno donosne pogodbe, da bi prek njih dosegli mlado občinstvo. Omeniti velja tudi, da na lestvici močno prevladujejo dekleta, mednje se je vrinil le en mladenič, Kanadčan Josh Richards, ki izstopa tudi s svojim potnim listom, dekleta imajo namreč vsa ameriškega.

Na vrhu je 17-letnica

Trenutno na vrhu seznama kraljujeta sestri D'Amelio, 17-letna Charli in 20-letna Dixie, ki sta s pomočjo staršev ustvarili pravi imperij. Ta ob vrsti oglaševalskih pogodb z vrsto velikih blagovnih znamk obsega še lastno znamko oblačil, resničnostni šov in druge TV-vsebine.

Zvezdniki TikToka, ki so lani zaslužili največ:

1. Charli D'Amelio (17 let): 16 milijonov evrov

2. Dixie D'Amelio (20 let): 9,2 milijona evrov

3. Addison Rae (21 let): 7,8 milijona evrov

4. Bella Poarch (25 let): 4,6 milijona evrov

4. Josh Richards (20 let): 4,6 milijona evrov

@joshrichards Another day of BFFs filming another day of drama ♬ original sound - Kyle severance

5. Kris Collins (25 let): 4,4 milijona evrov

5. Avani Gregg (19 let): 4,4 milijona evrov

