Bosanska pesem postala hit med hollywoodskimi zvezdniki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Videti je, da je TikTok odlična platforma za promocijo glasbe. Dober bosanski glas lahko z malce pomoči seže tudi do Hollywooda. To dokazuje pevec Fazlija, čigar pesem Helikopter je po zaslugi Kourtney Kardashian in Davida Guette postala pravi hit.

Potem ko so podrle vse rekorde na Instagramu, so zdaj sestre Kardashian zavladale še družbenemu omrežju TikTok. Kourtney tam objavlja posnetke s hčerko Penelope, od vseh pa je največ pozornosti pritegnil ples na pesem Helikopter, ki jo izvaja bosanski pevec Fazlija. Na posnetku vidimo Penelope, ki se skupaj z mamo in njenim zaročencem Travisom Barkerjem vrti v ritmih pesmi.

Ob koncu pesmi se strastna zaljubljenca objameta, Penelope pa se še naprej vrti. Na posnetek se je odzval tudi Fazlija, ki je povedal, da si po toliko letih truda in dela zasluži, da ena od njegovih pesmi postane svetovni hit.

Helikopter je sicer izšel že leta 2016, a je svetovno priljubljenost dosegel šele letos, in sicer prav po zaslugi TikToka. Za glasbeno podlago je pesem med vkrcavanjem v pravi helikopter uporabil tudi svetovno znani DJ David Guetta.

Fazlija je sicer bosanski folk pevec, ki je najbolj znan po svojih pesmih Malo viski, malo Coca-Cola, Duga in Evo majko sina tvog. Na posnetek, na katerem na njegovo pesem pleše članica družine Kardashian, se je odzval z besedami: "To se mi sploh ne zdi čudno, ona moje pesmi posluša že 15 let."

Preberite še: