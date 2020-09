Na Malti zahtevali, da mali britanski princ vrne darilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Attenborough pri Williamu in Kate ter njunih otrocih Foto: Twitter/KensingtonRoyal

Začelo se je prav prisrčno: sir David Attenborough, legendarni voditelj dokumentarcev o naravi, se je pred kratkim mudil pri britanskem princu Williamu in vojvodinji Catherine ter njunih otrocih. Skupaj so si ogledali njegov novi dokumentarec, ob tem pa je Attenborough princu Georgeu podaril fosilizirani zob prazgodovinskega morskega psa.

Princ je bil nad darilom navdušen in na fotografijah, ki jih je objavila Kensingtonska palača, so se vsi zadovoljno smehljali. Nato pa se je zgodil zaplet.

Foto: Twitter/KensingtonRoyal Izkazalo se je namreč, da je Attenborough zob, ki ga je podaril malemu princu, pred več desetletji našel na Malti, kjer je počitnikoval z družino. Takrat na tem otoku še ni veljala zdajšnja zakonodaja, po kateri je iz države prepovedano odnašati tovrstne najdbe.

"Prav bi bilo, da dobimo nazaj artefakte, ki so pomemben del naše naravne dediščine, a so se znašli v tujini," je za časopis Times of Malta dejal malteški kulturni minister Jose Herrera. Na vprašanje, ali želijo nazaj dobiti tudi omenjeni zob, ki se je znašel v lasti princa Georgea, je minister odgovoril, da želi "sprožiti postopke".

"Zelo pazimo na svojo zgodovinsko in umetnostno dediščino, kot je tudi prav," je dejal, "medtem pa z naravno dediščino ni vedno tako. Odločen sem, da se bo to spremenilo."

V Kensingtonski palači na vprašanja o tem za britanske medije niso hoteli odgovarjati, nato pa so svoje stališče omilili tudi na Malti. "Ministrove izjave so temeljile na zakonodaji iz leta 2002, ki pa se na ta primer ne nanaša, zato se z njim ne bomo več ukvarjali," so sporočili. Kaže, da bo princ podarjeni zob vendarle lahko obdržal.

