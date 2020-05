Britanska javnost se velikokrat sprašuje, kako to, da so otroci kraljeve družine že v rosnih letih tako vljudni in se vedejo precej nepričakovano za svoja leta. Za to je zaslužna predvsem stroga varuška, ki so ji nadeli vzdevek po najslavnejši varuški na svetu, Mary Poppins.

Maria Borrallo je najslavnejša varuška v Veliki Britaniji, saj pomaga pri vzgoji bodočega britanskega kralja, princa Georgea, in njegove sestre princese Charlotte ter brata princa Louisa.

Po besedah Louise Heren, avtorice knjige Nanny in a Book, je precej dosledna in skrbi za to, da se princa in princesa držijo strogega urnika, ki ga je Herenova opisala v svoji knjigi.

Kraljevi podmladek mora naučiti pravilnega vedenja v javnosti

Otroci morajo biti vsak večer brez izjem v postelji ob 19. uri, vsak dan pa je igranju namenjenih več ur, tako da se dobro utrudijo. Čas, preživet pred zasloni, je strogo odmerjen, prav tako se ne tolerira nagajivega vedenja v javnosti. "Ko so na urniku dogodki v javnosti, starejša otroka vesta, da ne smeta jokati ali imeti izpadov," je razložila Herenova.

Ena od glavnih zadolžitev kraljeve varuške je namreč ta, da nauči kraljevi podmladek, kako se morajo vesti v javnosti, ko so vse oči uperjene vanje in v njihove starše. "Maria Georgeu in Charlotte pove, da je to priložnost, da pokažeta mamici in očku, kako krasna sta, da se smehljata in da znata biti pridna. Obenem jima razloži vse, kar se dogaja," v svoji knjigi opisuje Herenova.

Varuška ima trenutno največ dela z Georgeem in Charlotte, saj sta se začela s starši vse več pojavljati v javnosti. Foto: Getty Images

Avtorica je še razkrila, da se igranje in učne aktivnosti pod okriljem Marie dogajajo na prostem, saj daje prednost gibanju na svežem zraku: "Vožnja s kolesom, igra s psi, morda kaj vrtnarjenja ... Da, tako je, učita se saditi," je še izdala avtorica in dodala, da to velja v vsakem vremenu. "Ni slabega vremena, so le neprimerna oblačila."

Varuška ne popušča niti pri obrokih, kjer izbirčnost ni dobro sprejeta, od kraljevih otrok se pričakuje, da poskusijo vse.

Slavna britanska varuška naj bi bila neporočena in brez otrok, saj je popolnoma predana delu. Foto: Getty Images

Maria je del britanske kraljeve družine od leta 2014, ko je bil najstarejši George star okrog osem mesecev. Po navedbah britanskih medijev naj bi prej delala za številne vplivne družine, ko sta zanjo slišala vojvoda in vojvodinja Cambriška ter ji ponudila zaposlitev.

O njej se ne ve veliko, saj Buckinghamska palača nikoli ne razkriva podrobnosti o svojih zaposlenih, znano pa je, da je španskega rodu, da govori kar šest jezikov ter da je neporočena in brez otrok, saj je "popolnoma predana delu".

