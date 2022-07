Potem ko je Wall Street Journal poročal, da se je Elon Musk zapletel z Nicole Shanahan, ženo soustanovitelja Googla Sergeya Brina, je tehnološki mogotec odločno zanikal te navedbe.

"Že celo večnost nisem seksal"

"To je popolna izmišljotina, s Sergeyem sva prijatelja in sva bila sinoči skupaj na zabavi! Nicole sem srečal dvakrat v treh letih, obakrat je bilo ob naju več ljudi. Nič romantičnega," je na Twitterju zapisal Musk in dodal: "Že celo večnost nisem seksal."

Foto: zajem zaslona

Musk je nato obtožil Wall Street Journal, da so do zdaj že z več prispevki poskušali očrniti njega in njegovo podjetje Tesla: "S tem se le sramotijo. Nekoč so objavili članek, da me namerava FBI aretirati, zato sem poklical FBI in vprašal, za kaj gre. Rekli so, da je članek izmišljen."

"S svojim poročanjem naj bi se držali visokih novinarskih standardov, a so le podpovprečen tabloid," je nadaljeval pritoževanje nad Wall Street Journalom, "poročati bi morali o stvareh, ki njihove bralce zanimajo in temeljijo na dejstvih, ne pa o nekih govoricah iz druge roke."

