Mlada slovenska igralka zaradi zasmehovanja fanta začela hujšati

19-letna Vesna Ponorac, ki v seriji Gorske sanje igra glavno vlogo – upodablja namreč smučarko Matejo, ki se poškoduje –, je danes prava lepotica. A pravi, da ni bilo vedno tako. V osnovni šoli je bila debelušna, zaradi česar so jo vrstniki mnogokrat zasmehovali. Med drugim tudi fant, ki ji je bil všeč, in prav to je bila pika na i.

"V osnovni šoli sem bila malo bolj okrogla in do neke točke se niti nisem obremenjevala s tem. Ko pa sem prišla v puberteto in poslušala vrstnice, da so debele in nezadovoljne s seboj, sem jih začela posnemati. Ves čas sem si v ogledalu gledala trebuh in razmišljala, kako naj se ga znebim. Potem pa je bil tukaj še en fant, ki mi je bil všeč, on pa se je iz mene norčeval," se časov, ko se je zaradi nekaj odvečnih kilogramov počutila slabo v svojo koži, spominja temnolasa igralka.

Vesna je bila v osnovni šoli malce bolj okrogla, zaradi česar so jo njeni vrstniki zasmehovali. Foto: osebni arhiv

Prav zbadanje fanta, ki ji je bil pri srcu, je bilo tisto, kar jo je spodbudilo k temu, da se je začela drugače prehranjevati in ukvarjati s športom. "Takrat sem si mislila, da on se pa že ne bo delal norca iz mene in da mu bom vrnila milo za drago, ko bom suha. Grozno sem se namreč počutila, a danes sem na neki način pravzaprav hvaležna, da je bilo tako, kajti sicer zagotovo ne bi korenito spremenila življenjskega sloga," pove Vesna in v smehu doda, da se je njen načrt tudi v realnosti uresničil. Kajti prav ta njena neuslišana simpatija se danes zanima zanjo, on pa lepe igralke ne zanima več.

Na lastni koži izkusila tudi zlobo vrstnikov

Pa ne le ljubezenske težave, tudi neusmiljeni vrstniki so naredili svoje. Zaradi debelosti so jo večkrat zmerjali, bila je tarča posmeha, kar je za najstnico še posebej hudo. "Ni bilo prijetno. Zaradi zasmehovanja sem se počutila slabo, bila sem nesamozavestna in zaprta vase. Bala sem se družiti, spoznavati nove ljudi, ker sem bila prepričana, da jim tako ali tako ne bom všeč," odkrito pripoveduje Vesna.

19-letna Vesna se danes v svoji koži počuti odlično.

Potem pa je stvari vzela v svoje roke. Odpovedala se je sladkarijam in enostavnim ogljikovim hidratom, takšnega načina prehrane pa se drži že štiri leta. Včasih, ko še ni imela toliko snemalnih obveznosti, je redno obiskovala tudi fitnes ter plesala, zdaj pa veliko hodi in teče. "Preden smo začeli snemati Gorske sanje, sem trenirala po štirikrat na teden. Hodila sem v fitnes in na vadbe, a ko smo začeli snemati, žal ni bilo več časa. Tako da zdaj hodim teč in malo večkrat grem na Šmarno goro," razkrije in doda: "Danes je vsega tistega, kar sem nekoč doživljala, konec. Ko sem prišla v srednjo solo, sem spremenila stil življenja in na novo zaživela. Danes se v svoji koži počutim odlično."

