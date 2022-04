So jo iz filma vrgli zaradi prepira z glavnim igralcem?

Ta teden je igralka Thandiwe Newton v presenetljivem sporočilu za javnost naznanila, da po skoraj dveh tednih snemanja zapušča zasedbo novega nadaljevanja filma Vroči Mike (Magic Mike). Kot razlog je navedla, da mora "urediti družinske zadeve".

Po poročanju medija Variety so za njeno vlogo že najeli Salmo Hayek, medtem pa v javnost curljajo informacije, da je Newtonova snemanje filma zapustila iz drugih, precej bolj eksplozivnih razlogov.

Po poročanju tabloida The Sun novega filma iz franšize Vroči Mike ni zapustila prostovoljno, temveč so jo odpustili, potem ko se je hudo sprla z glavnim zvezdnikom filma Channingom Tatumom.

Thandiwe Newton in Channing Tatum med snemanjem novega nadaljevanja filma Magic Mike v Londonu. Foto: Profimedia

Srž spora naj bi bil incident na Oskarjih, ko je igralec Will Smith udaril komika Chrisa Rocka. Po poročanju The Sun je prepir postal tako "osupljiv" in "neverjetno brutalen", da je Tatum jezno odkorakal s prizorišča snemanja v Londonu in se odpeljal neznano kam.

Ni povsem jasno, glede česa se igralca pri obračunu Smitha z Rockom nista strinjala, očitno pa je bil prepir tako hud, da snemanja ni bilo več mogoče nadaljevati. Čeprav so imeli do takrat pod kapo že 11 snemalnih dni, se je producentska ekipa, v kateri je tudi Channing Tatum, odločila, da Thandiwe Newton odslovijo in jo nadomestijo z drugo igralko.

Igralkini predstavniki so navedbe tabloida The Sun sicer zanikali, medtem ko se producentska in snemalna ekipa z režiserjem Stevenom Soderberghom na čelu še ni oglasila.

