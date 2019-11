Madonna zaradi hudih bolečin odpovedala koncerte #video

"Prosim, da razumete ta nepričakovan zasuk," je Madonna na Instagramu sporočila svojim sledilcem, potem ko je odpovedala koncerte, ki bi morali biti 30. novembra ter 1. in 2. decembra v Bostonu. "Moji koncerti me vsakič navdajo z radostjo in to, da jih moram odpovedati, je zame kot kazen. Toda bolečine, ki jih trenutno čutim, so neizmerne. Moram počivati in ubogati napotke zdravnikov, da se bom lahko vrnila še močnejša in boljša ter z vsemi vami nadaljevala turnejo."

Kaj je povzročilo te bolečine, ni pojasnila, je pa 61-letnica v sredo na Instagramu objavila posnetek, na katerem se po koncertu v Los Angelesu namaka v ledeni kopeli, medtem ko jo njena ekipa glasno spodbuja.

Poglejte video:

"Koncert v Los Angelesu sem proslavila z običajno ledeno kopeljo zaradi številnih poškodb," je zapisala ob posnetku, na katerem je sicer kljub sedenju v ledeno mrzli vodi prav židane volje.

