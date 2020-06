Kylie Jenner lahko zaradi napihovanja premoženja grozi zaporna kazen #video

Priznana revija Forbes je Kylie Jenner lani razglasila za najmlajšo milijarderko na svetu, ki je svoje bogastvo ustvarila iz ničesar, s čimer so že takoj dvignili precej prahu, saj za najmlajšo iz klana Kardashian ne bi mogli reči tega. Obogatela je s pomočjo slave svoje družine in predvsem zahvaljujoč svoji sestri Kim.

Zopet je Forbes v zvezi s Kylie in njenim bogastvom presenetil konec maja, ko so ugotovili, da je lagala o vrednosti premoženja in prikazovala napihnjene številke, čeprav je njeno kozmetično podjetje, ki vključuje znamki Kylie Cosmetics in Kylie Skin, vredno bistveno manj. Zdaj pa ji lahko zaradi tega grozi celo zaporna kazen, čeprav je to precej neverjeten scenarij.

Na tri konce naj bi podala tri različne davčne dokumente

Po objavi Forbesovega članka z naslovom "Znotraj mreže laži Kylie Jenner in zakaj ni več milijarderka" se je namreč odprlo več vprašanj o njenem premoženju in ameriški mediji zdaj poročajo o tem, da se zaradi domnevne prevare z vrednostnimi papirji in naložbene prevare sooča s petletno zaporno kaznijo.

Špekulira se namreč, da je na tri različne naslove (Frobes, Ameriška davčna uprava IRS in Coty, podjetje, ki mu je lani prodala večinski delež svojih znamk) predala različne davčne dokumente.

Britanski odvetnik Adam Michael Sacks je za The Sun komentiral Kyliejin primer in dejal, da "gre pri ljudeh, ki dosežejo status milijarderja, predvsem za nečimrnost", in namignil, da si verjetno ni zares privoščila goljufije ali utaje, temveč da je Forbesu zgolj predstavila drugačne papirje kot davčni upravi, zaradi česar verjetno sploh ne bo prišlo do podrobnejše preiskave.

"Vse, kar vidim, so netočne izjave in nedokazana predvidevanja"

Kmalu po Forbesovi objavi, da je 22-letnici odvzel status milijarderke, se je oglasila zvezdnica sama in v tvitu dala vedeti, da vsega skupaj ne jemlje preveč resno: "V kaj sem se zbudila. Mislila sem, da je to ugledna spletna stran. Vse, kar vidim, so netočne izjave in nedokazana predvidevanja. Nikoli nisem hotela nobenega naziva ali se trudila lagati v tej smeri. Pika."

Obenem je še dodala: "'Prikazala verjetno ponarejene davčne izpiske', to je vaš dokaz? Pač sklepate, da so ponarejeni? Kaj sploh berem."

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Pred umikom statusa milijarderke je bila Kylie sodeč po Forbesovi lestvici milijarderjev, ki razvršča bogataše od ena do deset glede na to, kako so prišli do svojih milijard, številka sedem: "Samorastnik, ki je bil v prednosti zaradi bogatih staršev in imel dobro denarno zaledje."

Pri tem številka ena opisuje nekoga, ki je podedoval premoženje, a ga ne povečuje, številka deset pa nekoga, ki je povsem sam zaslužen za vsak cent in prihaja iz revne družine. Tipična enica je denimo Laurene Powell Jobs, vdova Steva Jobsa, ki je po možu podedovala 19 milijard dolarjev, primer lepe desetice pa je Oprah Winfrey, ki jo je v revščini vzgajala mama samohranilka, zdaj pa ima pod palcem 2,6 milijarde dolarjev.

