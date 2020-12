Kraljica Elizabeta zaradi koronavirusa prekinja več kot 30-letno božično tradicijo

Novi koronavirus in ukrepi, povezani s poskusom zajezitve širjenja okužb, so odnesli še eno božično tradicijo, tokrat kraljevo. Kraljica Elizabeta je sporočila, da bo praznike preživela na gradu Windsor in da se, za razliko od preteklih let, ne bo udeležila jutranje praznične maše.

Do sedaj je bila kraljeva tradicija, da sta kraljica Elizabeta II. in njen soprog, princ Filip, predvečer božiča preživela v družbi najožjih družinskih članov na njunem posestvu Sandringham v Norfolku. Na božično jutro pa so se skupaj udeležili maše v cerkvi svete Marije Magdalene, kjer so jih pričakali številni ljudje in tudi fotografi.

A letos bo zaradi epidemije novega koronavirusa prvič po več kot 30 letih vse drugače, so sporočili iz Buckinghamske palače, poroča portal Entertainement Tonight. "Upoštevajoč ustrezne nasvete, sta se kraljica in vojvodova Edinburški odločila, da bosta to leto božič preživela mirno v Windsorju," so zapisali v uradni izjavi. Bogoslužja na božično jutro se tako ne bosta udeležila, saj ne želita privabljati množic – to bi namreč lahko močno poslabšalo že tako slabo epidemiološko sliko na Otoku.

Letos se kraljica Elizabeta in princ Filip na božično jutro po več kot 30 letih ne bosta udeležila maše v cerkvi svete Marije Magdalene. Foto: Reuters

Ali to pomeni, da bosta kraljica Elizabeta in princ Filip letošnje božične praznike preživela povsem sama, ali se bosta vendarle videla z najožjimi družinskimi člani, ni znano. Portal Hello! Magazine sicer piše, da bosta princ Charles in njegova žena Camilla božične praznike preživela na svojem domu, ni pa izključeno, da bosta v prazničnem času vendarle obiskala Charlesove starše. Le, da bo morda druženje organizirano zunaj in bo kratko, pri čemer se bodo vsi držali ustreznih epidemioloških ukrepov.

Princ Charles in njegov sin, princ William, sta sicer v preteklih mesecih že prebolela okužbo z novim koronavirusom.