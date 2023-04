Kontroverznega vplivneža Andrewa Tata izpustili iz pripora v Romuniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kontroverznega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so izpustili iz pripora v Romuniji, poroča BBC. Romunski sodnik jima je namreč odobril hišni pripor. Brata sta bila v priporu od decembra, preiskujejo ju zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja žensk.