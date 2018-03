Konec skrivanja, Kylie pokazala hčerkin obraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Our little rager !!!! A post shared by flame (@travisscott) on Mar 3, 2018 at 10:37am PST

Glede na to, da se je vso nosečnost skrivala in da je to, da je sploh bila v veselem pričakovanju, potrdila šele za tem, ko je že rodila, je bilo pričakovati, da bo Kylie Jenner, najmlajša sestra iz slavnega klana Jenner-Kardashian, tudi hčerko ves čas skrbno skrivala pred radovednimi očmi javnosti.

Že po enem mesecu konec skrivanja

Pa ni tako. Najprej je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri pozira skupaj z enomesečno hčerko Stormi v naročju. Dan pozneje pa navdušila svoje zveste oboževalce še z videom, na katerem je njena temnolasa deklica posneta prav od blizu. V ustih ima vijoličasto dudico, na glavico pa poveznjeno kapuco bele puhaste jopice.

Kylie je video objavila na svojem profilu na Snapchatu, enako fotografijo deklice pa je na svojem Instagramu objavil tudi njen očka, raper Travis Scott. Objava je na njegovem profilu v samo dvanajstih urah požela več kot milijon in pol všečkov, pod njo se je zgrnila množica navdušenih komentarjev.

my angel baby is 1 month old today A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 1, 2018 at 2:50pm PST

Kylie tarča kritik

A niso vsi tako naklonjeni slavni mamici. Po objavi prve fotografije, na kateri stoji pred garažnimi vrati in drži Stormi v naročju, so nekatere mame skritizirale dejstvo, da ima 20-letna zvezdnica tako zelo dolge nohte.

"Res bi rada videla, kako Kylie Jenner zamenja pleničko s tako dolgimi nohti," se je glasil eden od tvitov, drugi pa: "Ne bi rada bila nesramna, a dolžina nohtov mi pove vse o tem, kako predana mama je Kylie." Spet tretja mama se je pošalila, da ima le milimeter dolge nohte, pa ji včasih med previjanjem otročkov kakec zaide spodaj, zato se sprašuje, kako to rešuje mlada zvezdnica.

A viri, ki so blizu družini Jenner-Kardashian, so za Us Weekly povedali, da je Kylie zelo predana mama in da ves čas sama skrbi za dojenčico. Če pa vendarle potrebuje nasvet ali pomoč, se obrne na svojo mamo Kris. "Kylie gre materinstvo zelo dobro od rok. A kadar se v čem ne znajde, ko je preveč vsega, se lahko zanese na svojo mamo Kris, ki ji je bila sploh v prvih dneh po porodu v veliko pomoč," je razkril anonimni vir.