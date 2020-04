Komičarka spremenila sinovo ime, ker je spominjalo na "genitalije" #video

Amy Schumer je maja lani rodila sina, ki sta ga z možem Chrisom Fischerjem poimenovala Gene s srednjim imenom Attell, kar je bil sicer poklon znanemu komiku Davu Attellu. A 38-letna zvezdnica je kmalu dojela, da sinovo prvo in srednje ime, izrečena skupaj (Gene Attell), zvenita kot ameriška izgovorjava besede genitalije.

Genovo srednje ime sta zato naknadno spremenilo v David, kar je prvo ime komika, ki sta se mu poklonila.

To je Schumerjeva razkrila v svojem nedavnem podcastu: "Ste vedeli, da sva uradno spremenila ime najinega sina? Zdaj je Gene David Fischer, prej pa je bil Gene Attell Fischer, a sva dojela, da sva sina po nesreči poimenovala genitalije."

Amyjin sin bo na začetku maja praznoval prvi rojstni dan:

Sprememba je bila prava izbira

Igralko in komičarko je na to opozorila tudi njena sovoditeljica podcasta Claudia O'Doherty, ki je razložila, da je do enakega spoznanja prišla tudi njena mama. "Mama mi je rekla, da si sina poimenovala genitalije in imela je prav."

S tem, da sta z možem njegovo srednje ime Attell spremenila v David, sta sicer ubila dve muhi na en mah, saj je to hkrati tudi srednje ime Amyjinega očeta.

